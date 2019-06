Veľký deň pre Rašiho: Na jednej FOTO s kráľovnou a Trumpom! Pohárik s Macronom a pokec s Merkelovou

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši zastúpil Slovensko na hlavných oslavách 75. výročia vylodenia spojencov v Normandii v anglickom Portsmouthe. Zdá sa, že z nevinná návšteva opäť rozbúrila vody medzi politikmi. Najprv nahradil Pellegriniho na svojej súčasnej pozícii a tentokrát na samotných oslavách. Opozičná SaS kritizovala Pellegriniho za to, že si vybral Rusko pred „západným“ Anglickom, minister hospodárstva Peter Žiga kritizoval Andreja Kisku a šéf rezortu zahraničia Pellegriniho bránil.

Zdroj: Facebook/Richard Raši

Čestného miesto pre Rašiho

Richard Raši sa zúčastnil osláv, počas ktorých sedel medzi najvyššími štátnikmi, prezidentmi či premiérmi. Počas osláv nahradil premiéra Petra Pellegriniho, ktorý je na niekoľkodňovej návšteve Ruska. Sedel na jednom z čestných miest za kráľovnou Alžbetou II. a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Zdroj: TASR/AP/Matt Dunham

Niektorí na internete si robili srandu, čo sa môže stať, keď niekto prehrá voľby na košického župana. Okrem toho sa na sociálnej sieti pochválil fotografiami, na ktorých si podal ruku s mnohými ďalšími predstaviteľmi.

Zdroj: Facebook/Richard Raši

Pohárik s Mayovou či pokec s Merkelovou

Okrem iného si dal pohárik s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, či s dosluhujúcou premiérkou Theresou Mayovou. Odfotil sa s Donaldom Trumpom a porozprával sa aj v nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, českým premiérom Andrejom Babičom či kanadským premiérom Justinom Trudeauom a s mnohými ďalšími.

Zdroj: Facebook/Richard Raši

„Pred 75 rokmi sa spojenci spojili a aj za cenu tisícov obetovaných životov pomohli poraziť fašizmus a vybojovať mier. Dnes som mal tú česť v mene Slovenska podpísať spolu s hlavami a zástupcami 14 štátov spoločné vyhlásenie, ktoré hovorí o tom, že musíme stáť pri sebe, aby sa hrôzy druhej svetovej vojny už nikdy nezopakovali,“ uviedol na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Richard Raši

„Je to naozaj deklarácia na tej najvyššej úrovni. Treba za to, čo je pre nás bežné, teda mier, bojovať aj naďalej,“ vyjadril sa Raši. V závere deklarácie sa píše, že aj takýmto spôsobom chcú krajiny vzdať hold veteránom tzv. Dňa D a uctiť si pamiatku padlých, „aby obete minulosti nikdy nevyšli navnivoč a nikdy neboli zabudnuté“.

Zdroj: Facebook/Richard Raši

Politici to vzali z iného konca

Politici to vzali z iného konca. Sloboda a solidarita kritizovala Pellegriniho, premiér ukázal na Kisku rovnako, ako minister hospodárstva Peter Žiga. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa takisto Pellegriniho zastal.

Zdroj: SITA/AP/Matt Dunham

Pellegrini ukázal na Kisku

Pellegrini toto rozhodnutie okomentoval tým, že keby šiel na stretnutie Kiska, nebol by problém. „V prvom kole treba povedať, že pozvanie dostal pán prezident Kiska, ktorý je do 15. júna prezidentom SR a nemyslím si, že má inú zahraničnú zásadnejšiu zahraničnú návštevu v ten deň na programe,“ odpovedal Pellegrini na otázku, prečo nešiel na oslavy do Veľkej Británie. Bol by rád, keby pozvanie Kiska prijal a šiel do Ruska. „Po druhé, termín v Kremli a u prezidenta Putina a Medvedea sa nedostáva každý mesiac na počkanie. Musím preto rešpektovať termín, ktorý mi bol ponúknutý. Nie je to prejav neúcty,“ povedal pred oslavami Pellegrini.

Zdroj: TASR/AP/Matt Dunham

Kritizoval aj to, že Kiska nechce ísť ani na summit trojmoria, kde sú len prezidenti. „Musel som to hasiť aspoň účasťou vicepremiéra a bude mu priznané postavenie riadneho zástupcu delegácie,“ uviedol s tým, že kolízia termínov ho mrzí, no keby to Kiska prijal, nevznikol by žiadny problém. Termín s ruským prezidentom Putinom sa podľa jeho slov mení ťažko. „Pokúšal som sa ešte o to, či by som nemohol zaletieť po návšteve Medvedeva do Anglicka a naspäť na strenutie s prezidentom Putinom. No nedá sa to zvládnuť ani fyzicky, ani nijak inak.“ Do Ruska nemohol podľa jeho slov poslať nikoho iného, tak ako sa nedá poslať nikto iný ani do Bieleho domu.

Zdroj: Facebook/Richard Raši

SaS to považuje za zlyhanie slovenskej diplomacie

Opozičná Sloboda a solidarita kritizovala Pellegriniho, že uprednostnil Rusko pred „západnými spojencami“. Slovenská vláda podľa strany vyslala ďalší negatívny signál spojencom v EÚ i NATO. Strana to vníma aj ako neúctu voči padlým slovenským vojakom. „Absencia premiéra Pellegriniho na oslavách 75. výročia vylodenia spojencov v Normandii z dôvodu jeho návštevy Ruska je zlyhaním slovenskej diplomacie a naopak víťazstvom tej ruskej,“ konštatuje predseda SaS Richard Sulík. Liberáli ďalej uviedli, že šéf rezortu zahraničia Lajčák mal vyslať na oslavy v britskom Portsmouthe prezidenta Andreja Kisku.

Zdroj: Facebook/Richard Raši

Lajčák bráni Pellegriniho

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák podľa vlastných slov s pomerne veľkým nepochopením číta komentáre o účasti alebo neúčasti Slovenska na tohtoročných oslavách v Normandii. „Tie komentáre mi prídu ako veľmi účelové a umelé a preto sú nedôveryhodné. Slovensko na oslavách v Normandii je a robiť drámu z toho, že nie je tam predseda vlády, ale je tam podpredseda vlády, kričí mi z toho snaha spochybniť. Dánsko je prítomné na úrovni veľvyslanca a nemyslím si, že páchajú harakiri,“ konštatoval Lajčák.

Zdroj: Facebook/Richard Raši

Účelové spochybňovanie

Podľa neho je nevyhnutné a povinnosťou predsedu vlády byť v Ruskej federácii, keď dostaneme pozvanie. „Rusko je krajinou, od ktorej závisíme energeticky. Kontakt na tranzit plynu cez Ukrajinu o plyne končí koncom roka a my potrebujeme mať istotu, že budeme zásobovaní,“ dodal. Podľa Lajčáka je Slovensko jasne hodnotovo ukotvené, čo nikto nespochybňuje.

Zdroj: Facebook/Richard Raši

„Slovenská vlajka tam je, je tam Raši. Nikto z toho z partnerov nerobí tému. Takto pred piatimi rokmi sa týchto osláv zúčastnil odchádzajúci prezident Gašparovič. Stojím si za slovami, že je to účelové spochybňovanie. Táto cesta je dôležitá pre ekonomiku. Máte tu objektívne ekonomické záujmy a predseda vlády má povinnosť, aby to riešil,“ uzavrel.

Podľa Žigu mohol pri troške snahy zastúpiť premiéra prezident

Minister hospodárstva SR Peter Žiga odporučil, aby sa upriamila pozornosť na kalendár a vyťaženie prezidenta Andreja Kisku v súvislosti so zastupovaním na oslavách dňa vylodenia v Normandii. „Porovnajte si kalendár predsedu vlády, kde je a čo je a ďalšieho reprezentanta SR prezidenta Kisku, ktorý je ešte legitímne úradujúcim prezidentom do 15. júna. Pri troške snahy mohol zastúpiť predsedu vlády, respektíve reprezentovať SR a občanom SR pri D Day,“ zdôraznil minister ako predstaviteľ vlády SR, ktorý sprevádza premiéra na oficiálnej návšteve Ruskej federácie.

Zdroj: Facebook/Richard Raši

To, že žijeme v mieri, neznamená, že sa vojna nemôže vrátiť

Povedal to Raši na Brookwoodskom vojenskom cintoríne v Anglicku počas osláv. Starostka neďalekého mesta Woking Beryl Hunwicksová skonštatovala, že operácia Overlord nebola len o Británii. Významnú úlohu počas nej zohrali aj slovenskí a českí vojaci. Raši spolu s ňou položil veniec k pamätníku československých vojakov. „Žijeme v časoch, keď si už nikto z nás vojnu nepamätá. Riešime mnohokrát malicherné problémy, ktoré sú ďaleko vzdialené od rozhodovania sa medzi životom a smrťou,“ poznamenal Raši s tým, že počas druhej svetovej vojny zomrelo zhruba 60 miliónov ľudí a často sa na to zabúda.

Zdroj: Facebook/Richard Raši

Podľa jeho slov je potrebné si to pripomínať, pretože inak budú rásť práve extrémistické sily propagujúce fašizmus. „To, že teraz nie je vojna a žijeme v mieri, neznamená, že sa nemôže vrátiť. Potom si každý uvedomí, čo je to ráno vstávať a báť sa o svoj život,“ poznamenal Raši.

50 československých vojakov

Na Brookwoodskom cintoríne je podľa Rašiho slov pochovaných 50 československých vojakov, prevažne pilotov. „Zároveň sú tu pochovaní aj Česi a Slováci, ktorí zomreli po druhej svetovej vojne,“ doplnil. Poznamenal, že počas operácie Overlord absolvovali viac ako 140 letov, čím aj oni spolu s ďalšími 12 krajinami prispeli k úspechu západného frontu a k urýchleniu konca druhej svetovej vojny.

Zdroj: Facebook/Richard Raši

Hunwicksová skonštatovala, že na Brookwoodskom vojenskom cintoríne je pochované množstvo ľudí, ktorí majú svoje špeciálne miesta. To, že sem prichádzajú zástupcovia jednotlivých krajín, považuje za dôležité. Hovoriť o tom chce predovšetkým mladým ľuďom, aby vedeli, že to nebolo len o Veľkej Británii, ale o množstve ľudí, ktorí boli toho súčasťou, boli odvážni a zaplatili tú najvyššiu cenu.

Zdroj: SITA/AP/Chris Jackson

Brookwoodsky cintorín má podľa jej slov veľký význam pre mladú generáciu a deti, ktoré sa učia dejepis v školách. „Keď sem prídu, vidia skutočné mená na náhrobkoch, ktoré znamenajú, že títo muži bojovali ako súčasť komunity proti tomu, čo sa nám počas prvej či druhej svetovej vojny javilo ako zlé,“ skonštatovala.

Raši odletel do Veľkej Británie

Na oslavách výročia vylodenia v Normandii bude Slovensko reprezentovať podpredseda vlády Richard Raši. V utorok večer odcestoval do anglického mesta Portsmouth, kde sa konalo hlavné podujatie pri príležitosti 75. výročia Dňa D. Podpredseda vlády Raši si na vojenskom cintoríne v Brookwoode pripomenie aj slovenských a českých vojakov. V mene slovenskej vlády položí veniec k ich pamätníku a zúčastní na modlitebnom obrade za zomrelých vojakov, ktorý prednesú benediktínski mnísi.

Zdroj: SITA/AP/Matt Dunham

Hlavným bodom programu boli samotné oslavy výročia Dňa D v Portsmouthe. Spolu s Rašim sa ich zúčastnia aj slovenský veľvyslanec v Londýne Ľubomír Rehák a riaditeľka Kancelárie podpredsedu vlády Andrea Szabóová. Raši sa stretne aj s vojnovými veteránmi a absolvuje obed s predstaviteľmi vlád z viacerých krajín. Na normandských plážach sa 6. júna 1944 - v deň, ktorý sa do dejín druhej svetovej vojny zapísal ako Deň D - vylodilo asi 135-tisíc spojeneckých vojakov, aby v okupovanom Francúzsku bojovali proti nemeckým jednotkám. Počas tejto operácie zahynulo asi 10-tisíc spojeneckých vojakov.

Operácia s kódovým názvom Overlord po štyroch rokoch otvorila západný front. Bola to jedna z najväčších vojenských operácií druhej svetovej vojny. Zúčastnili sa jej jednotky Austrálie, Belgicka, Británie, Československa, Francúzska, Grécka, Holandska, Kanady, Nového Zélandu, Nórska, Poľska a USA.