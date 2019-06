Kandidátov na šéfa nového protikorupčného úradu už vypočuli: O post sa uchádza 11 záujemcov

Podľa vlastných slov väčšinu života pracoval ako riadiaci pracovník vo výkonných funkciách a pri stretnutiach s ľuďmi vnímal u nich pocit nespravodlivosti. Aj keď ich podľa neho hnevá stav v súvislosti s korupciou, nedôverujú polícii alebo súdom. "Na Slovensku je to tak, že každý sa bojí," povedal. Pokiaľ ide o samotný úrad, chcel by z neho vytvoriť funkčnú inštitúciu s autoritou. "Úrad by mal pôsobiť hlavne ako poradenský, nielen represívny," zdôraznil.

Ďalší uchádzač Rastislav Šaling pôsobí ako lekár v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Poprade a podľa vlastných slov sa s korupciou stretával. "Chrániť oznamovateľov je kľúčové, aby sa spoločnosť odbremenila od kriminality," povedal s tým, že v oblasti boja proti korupcii je dôležitá aj represívna zložka. Dodal, že dobre fungujúci úrad môže podporiť dôveru občanov v orgány štátu.

O post predsedu nového protikorupčného úradu sa uchádza 11 záujemcov. Okrem spomenutej dvojice aj Miloš Birtus, Zuzana Dlugošová, Tibor Draskoczy, Monika Filipová, Tomáš Jacko, Daniel Krošlák, Diana Migaľová Baschierová, Viktor Pokojný a Martin Rajňák.

Na základe zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý nadobudol účinnosť začiatkom marca, sa zriadil Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti so sídlom v Bratislave. Na čele úradu má byť predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada SR spomedzi kandidátov navrhnutých vládou.

Uchádzači musia však najskôr prejsť verejným vypočutím a hodnotením komisiou, ktorá má päť členov. Po jednom členovi do komisie navrhol prezident, vláda, verejný ochranca práv, Rada pre štátnu službu a poradný orgán vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti. Komisia musí podľa zákona zaujať k jednotlivým kandidátom stanovisko do 15 dní od ukončenia ich vypočúvania.