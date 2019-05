MIMORIADNE Robert Fico odletel do Izraela: Skončil v rukách lekárov

Denník Pravda prišiel s informáciami, kde sa Robert Fico nachádza. Podľa webu tohto portálu sa predseda najsilnejšieho politického subjektu vybral do Izraela. Viacerí členovia Smeru pritom sami nevedia, kde sa ich predseda nachádza.

„Odletel do Izraela. Zveril sa do rúk tamojším najlepším kardiológom. Potrebuje, aby mu poradili a pomohli s jeho verejne známymi problémami so srdcom,“ povedal portálu zdroj zo Slovenska, ktorý chce byť utajený. Vyjadrili sa aj zdroje priamo z Izraela. „Je to pravda a samozrejme, že o všetkom bol informovaný náš premiér Benjamin Netanjahu. Boli sme pánovi Ficovi maximálne nápomocní,“ potvrdili zahraničné zdroje, ktoré sú podľa portálu Pravda relevantné a zastávajú vysoké vplyvné funkcie.

Robert Fico už v apríli 2016 podstúpil chirurgický zákrok v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Ficovi podľa nepotvrdených informácií zaviedli trojitý bypass. Hovorca strany Ján Mažgút informácie nechcel komentovať.