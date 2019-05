Drsné slová Fica o ochranke: VIDEO Možno by ste boli radi, keby ma niekto zabil

„Ja stále tvrdím, že sme v EÚ a NATO, ale svet má štyri svetové strany. Som podporovateľ aj dobrých a kvalitných vzťahov s Ruskom, Čínou. Ale základný životný priestor je EÚ," povedal na tlačovej konferencii v parlamente v reakcii na slovnú prestrelku medzi šéfom parlamentu a SNS Andrejom Dankom a poslankyňou Mosta-Híd Katarínou Cséfalvayovou.

Cséfalvayová kritizovala v pléne spochybňovanie ukotvenia Slovenska v Európskej únii a NATO. Hovorila, že po dvoch desaťročiach zahraničnopolitického konsenzu a spoločných deklaráciách ústavných činiteľov je tu doba, keď je naprieč politickým spektrom spochybňované členstvo SR v EÚ a NATO.

Danko skritizoval poslankyňu za to, že nevníma iný názor a že koalíciu prevažne kritizuje a nepochváli. Dodal, že na orientácii SR sa nič nemení, ani na jeho postoji. Pripomenul, že sa spolu s prezidentom a premiérom na jeseň 2017 prihlásili k deklarácii, podľa ktorej vidia budúcnosť Slovenska iba v EÚ a NATO. K tej sa naďalej Danko hlási.

Šéf parlamentu tiež vyzval Cséfalvayovú, aby z koalície odišla, pokiaľ chce. Ona to odmietla, povedala, že nemieni uvoľňovať priestor extrémistom. Fico po tejto slovnej prestrelke vyhlásil, že nevidí nič také silné, čo by zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska ohrozovalo. Neobáva sa teda o ňu a verí ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi (nominant Smeru-SD), ktorý si podľa neho robí svoju prácu profesionálne.

Existuje milión dôvodov, pre ktoré by mal mať ochranku

Expremiér Robert Fico je presvedčený o tom, že existuje viacero dôvodov, pre ktoré by mal mať naďalej ochranku. Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii. „Som naďalej presvedčený, že existuje milión dôvodov, prečo by mala pokračovať," povedal na adresu svojej ochranky. Ak však úrad pre ochranu ústavných činiteľov zváži, že to tak nevidí, bude sa musieť podľa svojich slov zariadiť. To, či niekto má alebo nemá nárok na ochranku, považuje za profesionálnu a odbornú vec.

Zdôraznil, že je to mimoriadne vážna a osobná vec, ktorá sa netýka len jeho. „Niekedy mám pocit, že by mali byť chránení aj ďalší ľudia v mojom okolí," dodal s tým, že nechce, aby sa táto téma politicky zneužívala. V tejto súvislosti tiež povedal, že obsahom politiky sa stala nenávisť. „Nikto na Slovensku neslúžil ako premiér tak dlho ako ja," skonštatoval Fico s tým, že premiér je prvá politická aj exekutívna línia. Podotkol tiež, že ochranku bude mať do konca života aj súčasný prezident SR Andrej Kiska, ktorý podľa jeho slov počas svojho mandátu nič nerobil.

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) nedávno novinárom povedala, že sa stretla s riaditeľom úradu pre ochranu ústavných činiteľov a jednotlivé argumenty s ním prebrala. Skonštatovala, že "sú natoľko závažné, že ochranka je poskytovaná naďalej". Žiadosť o predĺženie Ficovej ochranky rezort vnútra schválil v septembri minulého roka. Dôvody, pre ktoré tak rozhodol, vtedy Saková špecifikovať nechcela, pretože podliehajú stupňu utajenia. Doplnila vtedy, že rozhodnutie budú prehodnocovať na mesačnej báze, a keď dôvody pominú, chránená osoba stráca nárok na ochranu.

Na júnovú schôdzu predložia zvýšenie rodičovského príspevku

Poslanci Smeru-SD predložia na júnovú schôdzu parlamentu návrh zákona na výrazné zvýšenie rodičovského príspevku. Predseda Smeru-SD Robert Fico to uviedol na utorkovej tlačovej konferencii. Očakáva, že predložia aj návrh otcovskej dovolenky a v krátkom čase tiež opatrenie na odbremenenie matiek od vymáhania výživného.

Fico skonštatoval, že v minulosti boli celkom oprávnené sťažnosti, že rodičovský príspevok je nízky. Na Koaličnej rade sa podľa neho dohodlo, že zvýšenie tohto príspevku predložia na júnovú schôdzu. "Naše rozhodnutie bude zrealizované v podobe návrhu zákona, ktorý opäť budeme predkladať ako poslanci Národnej rady (NR) SR," priblížil. Zvýšenie by malo predstavovať 150 eur v prípade pracujúceho rodiča a v prípade nepracujúceho rodiča 50 eur. Smer-SD zvažoval ako alternatívu k tomuto návrhu úpravu materskej.

Predpokladá, že aj opatrenie, ktoré sa týka tzv. otcovskej dovolenky predloží Smer-SD na júnovú schôdzu. Na úrovni Európskej únie (EÚ) je už podľa neho toto opatrenie v podstate schválené. "Princíp európsky je taký, že by to malo ísť na plecia zamestnávateľov," ozrejmil Fico s tým, že ide aj o momentálnu predstavu strany. Nevylúčil však, že môže dôjsť aj k zmene, pokiaľ ide o financovanie tohto opatrenia. Smer-SD podľa neho stále pracuje aj na opatrení, ktoré by malo odbremeniť matky od vymáhania výživného. "Ja predpokladám, že to bude veľmi rýchlo predložené do Národnej rady SR," uviedol.

V utorok poslanci posunuli do druhého čítania návrh novely zákona o prídavku na dieťa. Tým by sa mal zaviesť 100-eurový príspevok na nákup školských potrieb pre deti nastupujúce do prvého ročníka základných škôl. "Mechanizmus cez rodinné prídavky sa nám zdal najjednoduchší," poznamenal Fico, podľa ktorého vplyv tohto opatrenia na štátny rozpočet nie je veľký. "Ak vychádzame z toho, že každý rok nastupuje okolo 60.000 žiakov do prvého ročníka základnej školy a vynásobíme to 100 eurami, hovoríme o jednorazovej adresnej sume vo výške 6 miliónov eur," vyčíslil.

Doplnil, že sa podarilo presadiť aj zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov. Tento návrh zákona tiež poslanci posunuli do druhého čítania. "Keď sa pozerám na tie čísla, tak si myslím, že bez problémov môžeme očakávať jeho schválenie aj v druhom a treťom čítaní," myslí si Fico. Parlament podporil aj novelu zákona, podľa ktorej by vydanie nových dokladov po zmene priezviska po uzavretí manželstva malo byť oslobodené od správnych poplatkov. Aj táto právna norma je v druhom čítaní.