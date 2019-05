Fico obhajoval Blahove statusy aj ochranku: Voľby chceme vyhrať, Smeru by však čas v opozícii prospel

BRATISLAVA - Šéf Smeru Robert Fico sa dnes v diskusnej relácii vyjadroval k niekoľkým témam. Médiá a opozícia podľa neho šíria obrovskú nenávisť a aj to je dôvod, prečo je podľa neho potrebné tlačový zákon. Zopakoval, že stále sú dôvody na to, aby využíval štátnu ochranku a zastal sa Ľuboša Blahu a jeho kontroverzných statusov na Facebooku.

Na Slovensku médiá a opozícia šíria obrovskú nenávisť, musí sa to preto niekde odzrkadliť. Prejavuje sa to v bezpečnostných rizikách, ktoré sa objavujú. V nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 to vyhlásil poslanec Národnej rady SR a predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico. Vysvetľoval tak dôvody, prečo aj po skončení vo funkcii premiéra využíva naďalej štátnu ochranku a obhajoval aj Ľuboša Blahu.

Ak má Blaha farbistejší slovník, mne to nevadí

V prípade predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboša Blahu a jeho protieurópskych vyjadrení na sociálnej sieti Fico uviedol, že ani raz nebol svedkom toho, že by Blaha urobil krok proti orientácii Slovenska. Blaha podľa Fica vie, že životný priestor Slovenska je Európska únia. „Orientácia krajiny je zabezpečená na 100 percent,“ deklaruje líder Smeru-SD.

„Ak jeho slovník má väčšiu kadenciu, alebo je farbistejší, tak mne to nevadí,“ obhajuje statusy najúspešnejšieho poslanca Smeru na Facebooku, pre ktoré však kritizoval premiér Pellegrini. Expremiéra a predsedu strany Smer-SD Roberta Fica nezaujímajú ústne prestrelky medzi členmi strany. Reagoval tak na kritiku predsedu vlády Petra Pellegriniho na adresu Blahových statusov.

Európska únia je pre Slovensko životne dôležitá

Bez členstva v Únii by nebolo Slovensko tam, kde v súčasnosti je. „My si hlavne sledujme, keby došlo k akémukoľvek centralizovaniu niektorých štátov, aby nám tento vlak neušiel. Buďme plnoprávnym platným členom Európskej únie. Hovorme o veciach, ktoré sú v Únii zlé,“ povedal. Deklaruje, že Smer-SD je proeurópsky orientovaná strana a na tomto sa nič meniť nebude.

Fico však odmieta, aby Európska únia robila z Ruska strategického nepriateľa. Rusko podľa jeho slov nie je nepriateľ Európy. „Európska únia potrebuje Rusko a Rusko potrebuje Európsku úniu,“ skonštatoval Fico. Ako tvrdí, Slovensko má právo, aby svoje suverénne postoje prezentovalo, ale nemôže "hlava-nehlava tĺcť" do inštitúcie, ktorá mu mimoriadne pomohla.

Dajte téme ochranky pokoj

Fico uviedol, že bol najdlhšie slúžiacim premiérom v histórii Slovenska, a keď je niekto v "prvej línii", rozdeľuje aj spoločnosť. „Dajte tejto téme pokoj. Buď sú dôvody na ochranu a bude spolupráca s úradom pokračovať, alebo mi oznámia, že už neexistujú dôvody a potom spolupráca nebude pokračovať,“ skonštatoval. Využívanie štátnej ochranky bránil okrem iného aj výpadom proti Kiskovi. „Päť rokov nič nerobil, a bude mať ochranku do konca života,“ povedal o končiacom prezidentovi.

Smeru možno dobre padne byť v opozícii

Strane Smer-SD možno dobre padne nejaký čas pôsobiť v opozícii, my však ideme vyhrať parlamentné voľby. Svoju stranu nazýva ako dlhovekú, ktorá si prechádza búrlivým obdobím. V jej vnútri však podľa neho vládne stabilita a o budúcnosť sa preto neobáva. Smer bude tento rok oslavovať 20 rokov svojej existencie. „Povedzte mi, kde po 20 rokoch je SDKÚ-DS, HZDS a ďalšie strany, ktoré vznikli a pár rokov svietili a potom sa úplne vytratili. My po 20 rokoch, po tom čo sme vyhrali štvoro parlamentných volieb, máme opäť ambíciu voľby vyhrať,“ povedal.

Nechápe, prečo každého v krajine trápi Smer-SD. Strana je podľa neho štandardná, ale tým, že je "dlhoveká" a prechádza búrlivým obdobím, to prináša aj isté výkyvy. „Raz ste hore, raz ste dole,“ uviedol Fico. Ako podotkol, na Slovensku v súčasnosti vznikajú nové politické strany ako "huby po daždi". Poukazuje však na neskúsenosť ich lídrov i rozmanitosť týchto politických strán.

Podpredseda strany Robert Kaliňák z politiky neodišiel, podľa Fica aktívne vnútrostranícky pracuje. S premiérom a ďalším podpredsedom Smeru-SD Petrom Pellegrinim hodnotí spoluprácu ako dobrú. „Máme rovnaký jazyk. Neobávam sa o budúcnosť strany,“ podotkol Fico. Vzťahy sú podľa jeho slov stále dobré aj vo vládnej koalícii, kde sa, ako tvrdí, nehádajú nad parlamentnými voľbami, ale diskutujú, aké sociálne opatrenia ešte ľuďom prinesú a ako prerozdelia dobrý hospodársky výsledok

Mrzí ma, že tu máme zakomplexovaných idiotov

Médiá podľa lídra Smeru-SD veľakrát napíšu, čo chcú, ale málokedy dávajú priestor napadnutému politikovi, aby sa bránil. Preto je za opätovné presadenie práva na odpoveď aj pre verejných činiteľov, a to prostredníctvom novelizácie tlačového zákona. Fico podotkol, že je to úprava typická pre mnohé európske krajiny. Je však podľa neho potrebné pozrieť sa aj na určitú mieru regulácie diskusných príspevkov v internetovom priestore.

„Mrzí ma, že tu máme všelijakých zakomplexovaných idiotov, ktorí v živote nič nedosiahli, majú 30 až 35 rokov, stále bývajú u mamičky v detskej izbe, vypisujú nezmysly a šíria obrovskú nenávisť," vyhlásil Fico. Ako tvrdí, nech si každý píše čo chce, ale nech nesie za to aj istú mieru zodpovednosti. Podľa poslanca bude preto potrebné nastaviť identifikáciu príspevkov, aby sa presne vedelo, kto čo píše a hovorí, alebo bude za to niesť zodpovednosť prevádzkovateľ internetovej stránky alebo médiá, pokiaľ takúto diskusiu dovolia.

Špeciálna regulačná rada

„Je tu návrh na vytvorenie špeciálnej regulačnej rady, ktorá by kontrolovala naplnenie tohto zákona. Som však skeptický. Sme príliš blízko pred parlamentnými voľbami,“ podotkol Fico. Parlamentné voľby budú podľa jeho slov vo februári a vidí malú možnosť prijať tak komplikovanú právnu úpravu.

„Minimálne by sme mali presadiť právo na odpoveď a prvú mieru regulácie nenávistných diskusií pod článkami,“ podotkol s tým, že právo na odpoveď aj pre politikov má priniesť väčšiu mieru vyváženosti. Odmieta tvrdenia, že by išlo o zásah do demokratických princípov a poukazuje pritom na iné európske krajiny. „Demokracia nie je chaos, musí mať nejaký poriadok,“ skonštatoval.