SaS s novou výzvou na koalíciu: Žiadajú ich o rokovanie pred voľbou ústavných sudcov

Uviedol to na dnešnom tlačovom brífingu poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik s tým, že spomedzi 24 uchádzačov o najcennejší talár na Ústavnom súde SR vidí strana dostatočný počet vhodných kandidátov. Baránikov kolega Ondrej Dostál doplnil, že by bolo nešťastné, ak by nad vecným pohľadom opäť zvíťazil ten politický. Podľa neho je totiž najdôležitejšie, aké majú jednotliví kandidáti morálne či odborné vlastnosti a predpoklady. Parlament bude voliť ďalších ústavných sudcov na aktuálnej schôdzi 21. mája. Na Ústavnom súde SR zostáva neobsadených šesť miest z trinástich.

„Vyzývame koaličné strany, aby prijali ponuku na rokovanie, a aby boli mená sudcov výsledkom širokej politickej dohody. Apelujeme najmä na stranu Smer-SD, ako na najväčšiu koaličnú stranu," povedal Baránik. Liberáli považujú za vhodné v prípade dohody s koalíciou, aby poslanci hlasovali verejne. „Národná rada SR má predložiť prezidentovi dvojnásobný počet kandidátov na uvoľnené miesta. Parlament tak bude hľadať zvyšných desať uchádzačov. Vidíme vhodných kandidátov a ak ich vidí aj koalícia, tak ju vyzývame na rokovanie," doplnil Baránik.

Ondrej Dostál považuje nadchádzajúcu voľbu kandidátov v pléne parlamentu za ideálnu príležitosť. „Je najvyšší čas zvoliť zostávajúcich sudcov. Nebolo by správne, ak by bola aj štvrtá voľba. Pri výbere je potrebné zohľadniť odborné a morálne kvality kandidátov, koniec koncov na to bolo zriadené aj verejné vypočutie, aby sme o nich zistili čo najviac. Bolo by skutočne veľmi nešťastné, ak by opäť zvíťazila politika nad vecnou rovinou," uviedol Dostál.

Poslanci Národnej rady SR budú voliť ďalších sudcov na budúci týždeň 21. mája, pričom podľa viacerých názorov majú nájsť zákonodarcovia ďalších desať vhodných mien. Na košickom ústavnom súde zostáva v súčasnosti neobsadených šesť miest. O najcennejší talár sa uchádza 24 kandidátov, pričom drvivá väčšina z nich už kandidovala v predchádzajúcich voľbách.