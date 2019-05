SNS sa zatiaľ neplánuje spájať do predvolebných koalícií, tvrdí Danko

BRATISLAVA - Slovenská národná strana je samostatná strana a jej predseda Andrej Danko zatiaľ nevidí dôvod spájať sa do predvolebných koalícií. Povedal to na dnešnej tlačovej besede.

"Ja si myslím, že prichádza obdobie veľkej rozdrobenosti politickej scény," povedal. O možnom spájaní sa v súčasnosti hovorí prevažne v opozičných kruhoch. Víťazná koalícia vo voľbách do Európskeho parlamentu Progresívne Slovensko/Spolu vyzvalo k spolupráci prezidenta Andreja Kisku, ktorý avizoval založenie politickej strany. Líder OĽaNO Igor Matovič zase hovorí o potrebe založenia novodobého SDK.

K výsledkom volieb do Európskeho parlamentu sa Danko podľa vlastných slov vyjadrí po prebratí zápisnice od štátnej volebnej komisie. Skonštatoval však, že "to, čo my ideme exportovať do Bruselu, tak s pánom bohom". Zároveň však zdôraznil, že rešpektuje vôľu voličov. SNS vo voľbách do Európskeho parlamentu nezískala ani jedno kreslo europoslanca.