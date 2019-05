Andrej Danko: Do Ruska chodí každý, kritika len posilňuje Kotlebu

"Keď boli zavedené sankcie, obchodná bilancia EÚ s Ruskom poklesla a narástla bilancia Spojených štátov. Ak si myslíte, že Rusi a Američania žijú v nejakej izolácii, tak sa tu klameme," povedal Danko. Na stretnutie s Vladimírom Putinom sa pritom podľa predsedu parlamentu teší aj americký prezident Donald Trump.

Takisto by v júni mala odcestovať do Ruska delegácia slovenských podnikateľov oboznámiť sa s tamojšími daňovými úľavami a investičnými stimulmi. "To nie je karanténa, každý do Ruska chodí," zdôraznil Danko. Podľa predsedu parlamentu pozvanie na vojenskú prehliadku nie je bežná záležitosť a on je podľa vlastných slov na to hrdý. Zosmiešňovaním jeho a jeho práce podľa Danka len naberá na sile Marian Kotleba.

Predseda parlamentu Andrej Danko sa vo štvrtok zúčastnil v Moskve na vojenskej prehliadke pri príležitosti 74. výročia ukončenia II. svetovej vojny. Danko bol jediný aktívny zahraničný politik, ktorý bol na prehliadku tento rok pozvaný. Počas prehliadky sedel v spoločnosti predsedu Štátnej dumy Viačeslava Volodina a predsedníčky Rady federácie Valentiny Matvijenkovej. Následne sa Danko na pozvanie ruského prezidenta Vladimíra Putina zúčastnil na slávnostnom obede v spoločnosti napríklad patriarchu Kyrila a vojnových veteránov. Predseda parlamentu sa takisto stretol s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom.