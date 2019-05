Premiér Pellegrini nevylúčil, že by sa mohol uchádzať o post volebného lídra Smeru

„Keď príde na to čas, ja sa k tomu veľmi jasne vyjadrím. Momentálne mám stále energiu, chuť meniť veci k lepšiemu, a odviesť čo najlepšiu robotu na poste predsedu vlády, aby sa za mňa nemuseli ľudia hanbiť, aby sme riešili problémy, ktoré sa možno dlhodobo neriešili. To budem robiť do posledného dňa na tejto stoličke. Ale áno, mám ešte chuť a odhodlanie. Ak bude záujem zo strany občanov Slovenskej republiky o moje služby, tak samozrejme, na takúto výzvu reagovať budem a budem sa uchádzať o ich dôveru," uviedol s tým, že človek nie je vždy na všetko pripravený, niekedy to zistí až vtedy, keď nastane ten čas.