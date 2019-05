Premiér Pellegrini sa objavil v záhadnom VIDEU: Zahral si nesmrteľného Nea z Matrixu

Premiér Peter Pellegrini

Zdroj: YouTube/OECD

BRATISLAVA - Málokto by povedal, že slovenský premiér Peter Pellegrini sa cíti dobre aj v hereckej pozícii. Svedčí o tom najnovšie video, ktoré je do značnej miery inšpirované ikonickou filmovou snímkou Matrix, ktorá sa zaoberá fiktívnym digitálnym svetom. Zrejme aj o to išlo tvorcom tohto videa, pretože spojitosť s digitalizáciou je v tomto prípade viac ako jasná.