Koaliční lídri hovoria o sociálnych opatreniach aj o voľbe kandidátov na ústavných sudcov

BRATISLAVA - Koaliční lídri rokujú v parlamente o sociálnych opatreniach. Mali by hovoriť aj o voľbe kandidátov na ústavných sudcov, ktorá čaká poslancov na májovej schôdzi.

Smer-SD, SNS a Most-Híd majú prerokovať viaceré návrhy na zníženie odvodov, zvýšenie dávok pre rodičov či zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov. Koalícia sa už dohodla napríklad na zavedení tzv. športových poukazov aj na stoeurovom príspevku pre rodičov prváčikov na nákup školských pomôcok. Tieto dva návrhy už predložili na májovú schôdzu parlamentu.

V prípade voľby kandidátov na ústavných sudcov hľadá koalícia dohodu na počte uchádzačov, ktorých by mal parlament zvoliť. Viacerí predstavitelia koalície už spomínali, že by mohli zvoliť desiatku mien, ktoré do výberu chýbajú.

Kandidátov volili poslanci už dvakrát, stále však nevybrali dostatok uchádzačov, preto bude ďalšia voľba. V prvom hlasovaní nezvolili nikoho, v druhom vybrali osem kandidátov. Prezident z nich vymenoval troch nových ústavných sudcov, čím sfunkčnil plénum Ústavného súdu (ÚS) SR. Za predsedu ÚS vymenoval Ivana Fiačana. Na ÚS sa aktuálne nachádza sedem z celkového počtu 13 ústavných sudcov.

Na koaličnom rokovaní v parlamente by mali byť predseda Smeru-SD Robert Fico, premiér Peter Pellegrini, podpredseda parlamentu Martin Glváč, šéf Národnej rady SR a SNS Andrej Danko, Most-Híd zastupuje predseda Béla Bugár, podpredseda László Sólymos a šéf klubu Tibor Bastrnák.