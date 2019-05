Niektorí by štáty EÚ najradšej rozdelili kvočkám z Ruska a USA, tvrdí Matovič

BRATISLAVA – Hnutie OĽaNO sa voličom prihovára obrazom Európy ako spoločného domu, ktorý zaručil členským štátom Európskej únie (EÚ) 74 rokov mieru a ak v ňom niečo nefunguje správne, treba to opraviť a nie zbúrať celú stavbu.

„Sú ľudia, ktorí do eurovolieb kandidujú preto, že chcú náš spoločný európsky dom čím skôr zbúrať, zrušiť, aby tu ostalo iba spoločenstvo národných štátov. A aby to znova bolo o tom, že východné štáty si zoberie pod patronát kvočka z Ruska a západné kvočka z Ameriky. Nám to pripadá nerozumné,“ povedal v Tablet.TV Igor Matovič.

„Keď si niečo myslím, na rovinu to poviem. Ja nechcem, aby sme vystúpili z EÚ alebo NATO, ale myslím si, že by sme sa do budúcna nemali spoliehať iba na to, že nás ochráni veľký brat spoza Atlantiku,“ uviedol Matovič.

„Dnes ani členské krajiny NATO nevedia, ako sa zajtra vyspí americký prezident a či zruší ďalšiu jadrovú dohodu, ako bola s Iránom. Amerika sa stáva nevyspytateľným bezpečnostným partnerom a preto by sa mala vzchopiť Európska únia a postaviť sa v obrane na vlastné nohy,“ dodal s tým, že aj Slovensko by malo vynakladať na obranu viac prostriedkov.

Svoju vlastnú kandidatúru do Európskeho parlamentu vníma Matovič ako snahu podporiť účasť demokraticky orientovaných voličov na eurovoľbách a zároveň aj ako možnosť pre voličov OĽaNO vyjadriť sa k jeho kritike USA. Mandát europoslanca, ak ho získa, si ponechať nemieni a ak získa vo voľbách menej ako 50.000 preferenčných krúžkov, vzdá sa aj mandátu v Národnej rade SR.

„Mandát v Európskom parlamente si nezoberiem, lebo treba dokončiť robotu na Slovensku. Určite neutekám zo Slovenska, aj keď je to trikrát väčší plat ako na Slovensku. A keď nezískam tých 50.000 preferenčných krúžkov, odídem aj zo slovenského parlamentu a budem kandidovať až v ďalších voľbách,“ potvrdil Matovič.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias

Hoci Veronika Remišová v minulých voľbách do Európskeho parlamentu za OĽaNO kandidovala, tentoraz podľa Matoviča túto ambíciu neprejavila. „Myslím si, že ju ľudia vnímajú ako bojovníčku tu na Slovensku. Ani neprejavila nejakú túžbu alebo ochotu ísť sa schovať niekde do europarlamentu. Skôr to berieme tak, že musíme vyhrať tu na Slovensku boj za očistu spoločnosti od korupcie,“ povedal.

Medializované informácie o tom, že Remišová možno politicky smeruje do novej strany Andreja Kisku, vníma Matovič podobne ako seriálové reči o žene inšpektora Columba. „Všetci o nej hovoria, ale nikto ju nikdy nevidel. A takisto to podľa mňa dopadne aj v tomto prípade,“ povedal Matovič. „Pevne verím, že Veronika u nás ostane, lebo žiadny takýto názor u nás na klube neprejavila, ani mne niečo také nehovorila. Myslím si, že ona je rovná žena a že by nehrala jednu politiku voči ľuďom jej blízkym a pritom tajne vyjednávala s Andrejom Kiskom,“ tvrdí líder OĽaNO.

Na 14-člennej kandidátnej listine OĽaNO je dvojkou občiansky aktivista Michal Šipoš a trojkou bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák. Z posledného miesta kandiduje aj hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky. „Beriem to realisticky, myslím si, že máme šancu opäť získať jedného europoslanca. Ale ľudia majú dva krúžky. Chcel by som poprosiť ľudí, aby si jedných krúžkom zvolili svojho europoslanca a druhým krúžkom vyjadrili názor, či mne dovolia mať iný názor na úlohu Spojených štátov amerických na bezpečnosť Európy. Alebo aj všetkých členských štátov NATO,“ navrhuje Matovič.

Ak získa mandát europoslanca, vzdá sa ho a na jeho miesto postúpi kandidát s druhým najväčším počtom preferenčných hlasov. Matovič dodáva, že on osobne dá preferenčný hlas Petrovi Pollákovi, v konečnom dôsledku však rozhodnú voliči. „Ja osobne beriem každého, som hrdý na túto kandidátku,“ povedal Matovič.

Zdroj: Getty Images

Čo sa týka európskych frakcií, OĽaNO má podľa neho záujem na pokračovaní v skupine Európskych konzervatívcov a reformistov. Naopak, za riziko pre Európu považuje pripravovanú frakciu Európa národov a slobody talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho, do ktorej mieri Sme rodina Borisa Kollára. „Čudujem sa Borisovi Kollárovi, že sa do nej hrnie. Ale je to jeho vec, nech to vysvetľuje svojim voličom,“ povedal Matovič.

„A projekt ministra Salviniho, aj keď on hovorí, že nemá tento úmysel, združuje strany, ktoré už v minulosti organizovali referendá za vystúpenie z Európskej únie, za zbúranie spoločného európskeho domu. Môže zásadným spôsobom narušiť fungovanie EÚ a úspech týchto strán môže spôsobiť rozpad celej Európskej únie,“ odhaduje Matovič.

Akýkoľvek europoslanec za OĽaNO by sa mal podľa neho systematicky venovať téme boja proti korupcii a popritom riešiť aj svoju špecifickú tému, v prípade Polláka by to logicky bola menšinová a rómska problematika. „Mišo Šipoš viedol občianske združenie proti hazardu v Starej Ľubovni. Bol aj organizátorom protestov pred Bonaparte. Zaujímať sa bude aj o čistotu čerpania eurofondov,“ povedal Matovič.

Na otázku, či dosiahne vyššiu volebnú účasť Veľká Británia, kde, ak sa vôbec budú organizovať eurovoľby, by mali byť poslanci v Bruseli len niekoľko mesiacov alebo Slovensko s tradíciou negatívnych rekordov, Matovič odpovedal, že podľa neho vyššia bude na ostrovoch. „Myslím, že nás predbehnú. Že bude vyššia účasť aj u nás, ale aj u nich bude vyššia,“ odhadol.

„Postrehol som hlasy, že sme im nemali dávať odklad, mali sme ich vyhodiť a nech už odídu. Ja mám tajnú nádej, že Briti si to počas leta rozmyslia a možno zorganizujú druhé referendum,“ povedal Matovič, podľa ktorého by bola Európa určite silnejšia s Veľkou Britániou, ako keď budú samostatne.

„Organizátori, ktorí nabudili ľudí k prvému referendu, potom priznali, že v zásadných veciach klamali. Ľudia boli v strachu, keď videli, že po Európe pochodujú dva milióny utečencov bez pasov. Tak o dve percentá vyhrali odporcovia Únie. Dnes by to dopadlo úplne inak. Emócie už opadli a informácie majú preverené,“ myslí si líder OĽaNO.

Zdroj: SITA/AP/Kirsty Wigglesworth

Matovič v Tablet.TV potvrdil, že pred voľbami do Národnej rady SR má záujem o vytvorenie koalície s KDH a SMK. „Ja to netajím. Treba urobiť správnu vec a nie iba populárnu. Možno si mnoho mojich voličov bude ťukať na čelo, že prečo s Maďarmi. Ale keď nechceme, aby nám tu po ďalších voľbách vládol Fico v akejkoľvek podobe, a ja to dopustiť určite nechcem, nesmieme dopustiť, aby akékoľvek hlasy demokratických voličov prepadli,“ povedal.

„A SMK bola vždy na strane demokratického zápasu, respektíve ich voliči. A takisto KDH. Bol veľký hriech, že hlasy týchto voličov prepadli. Ja urobím všetko pre to, aby voliči KDH a SMK mali zastúpenie v parlamente, a preto som im pred dvoma rokmi aj pred rokom znova ponúkol spoločný postup vo forme predvolebnej koalície,“ dodal.

„A druhý dôvod je, že nám nemôžu byť občania maďarskej národnosti na Slovensku dobrí iba na to, aby tu platili dane. Trpia pocitom druhotriednych občanov na Slovensku. Chcem, aby sa tu každá národnosť cítila doma,“ uzavrel Matovič.​