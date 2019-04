Politici reagujú na verdikt o kotlebovcoch: Sulík nie je prekvapený, Gál ich úplne vylúčil

Sulík kritizoval v tejto súvislosti generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. "Iniciatívu Čižnára považujem za vyslovene hlúpu a škodlivú. Mal by sa venovať rozumnejším veciam, mal by naháňať mafiánov, možno si pohovoriť so svojím kolegom Kováčikom, aby prestal zametať všetky kauzy. Takto akurát naháňa ďalších sympatizantov strane Mariana Kotlebu, s ktorými bytostne nesúhlasíme," vyhlásil.

Predseda SaS tiež pripomenul, že s ĽSNS odmietol prípadnú koaličnú spoluprácu. "Má vo svojich radoch členov, ktorí tvrdia, že holokaust sa nestal, Hitler vojnu nezačal, šesť miliónov mŕtvych Židov je rozprávka. To sú skrátka ľudia, ktorí to nemajú v hlave dostatočne usporiadané na to, aby mohli robiť politiku," uviedol jeden z dôvodov nespolupráce so stranou Kotlebu. Senát NS SR zamietol v pondelok návrh na rozpustenie parlamentnej ĽSNS. Návrh na rozpustenie strany podal na NS generálny prokurátor Jaromír Čižnár v máji 2017.

Richard Sulík Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Nikdy nebudeme podporovať fašistov

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko je od začiatku až doteraz stranou, ktorá síce sofistikovanejšie ako v minulosti, ale stále vykazuje prvky fašizmu. Uviedol to minister spravodlivosti Gábor Gál s tým, že ide o jeho občiansky názor a zároveň akceptuje rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu SR, ktorý stranu v pondelok nerozpustil.

"Pre spoločnosť je to veľmi nebezpečné a je mi ľúto po rôznych prieskumoch preferencií, že sa ľudia nepoučili a zabudli na nie tak dávnu minulosť. Možnosť zakladať politické strany a hnutia patrí medzi základné práva a slobody, ktoré zakotvuje ústava. Každý občan SR má právo založiť stranu alebo byť členom niektorej z politických strán alebo niektorého z hnutí, avšak v našej spoločnosti je neakceptovateľné, aby občania, a navyše ešte politické strany verejne prejavovali sympatie k fašizmu či rasizmu," povedal na margo ĽSNS Gál.

Gábor Gál Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Dodal, že viackrát v minulosti zdôraznil, že ani on, ani strana Most–Híd nepodporuje ani nikdy nebude podporovať fašistov. "Tak ako sme to nerobili ani doteraz, náš názor sa týmto rozsudkom nemení," povedal na záver.