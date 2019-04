Smer-SD by mal rozhodovať o nominácii Kamenického na post ministra financií po Veľkej noci

BRATISLAVA - Smer-SD by mal rozhodovať o nominácii Ladislava Kamenického (Smer-SD) na post ministra financií po Veľkej noci. Až po nej sa totiž má zísť predsedníctvo strany. Naznačil to poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Číž.

"Nie je dôvod sa ponáhľať. Jedna z tém by mala byť potvrdenie mena ministra financií a nie sú mi známe žiadne problémy s jeho nomináciou," povedal Číž s tým, že predsedníctvo pred Veľkou nocou zrejme nebude. Túto informáciu potvrdil aj hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.

Prezident SR Andrej Kiska minulý týždeň prijal demisiu ministra financií Petra Kažimíra a vedením rezortu dočasne poveril premiéra Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD). Novým ministrom financií by sa mal stať poslanec a predseda parlamentného finančného výboru Kamenický. Avizoval to predseda Smeru-SD Robert Fico s tým, že o tom ešte musí rozhodnúť predsedníctvo strany. Nový minister by mal nastúpiť do funkcie po Veľkej noci.

Kažimír sa 1. júna ujme funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Na poste vystrieda Jozefa Makúcha. Ten oznámil v novembri minulého roka Bankovej rade NBS, že chce z tohto postu predčasne odísť. Oficiálne sa pritom malo skončiť jeho funkčné obdobie v roku 2021.