Kiska vymenoval Kamenického za ministra financií: VIDEO Reagoval aj na možné personálne zmeny

VIDEO Kiska vymenoval Kamenického za ministra financií

„Treba úprimne povedať, že toto ministerstvo je pre našu krajinu kľúčové,“ povedal na úvod Kiska. „Treba povedať na rovinu, že situácia, v ktorej preberáte ministerstvo nie je jednoduchá.“

Podľa prezidenta dostávame signály, že sa ekonomike nemusí naďalej dariť, ukazovateľom je podľa neho aj ekonomický pokles Nemecka. „Druhým signálom, možno závažnejším, sú signály z domácej ekonomiky,“ povedal.

Kamenický o Makóovi neuvažoval

„Ja môžem povedať za aseba, neviem o tom, že by bol pán Makó vymenovaný mojím predchodcom za prezidenta Finančnej správy. Ja som o takomto mene nikdy neuvažoval a ani neuvažujem,“ uviedol Kamenický. Najdôležitejšou a prvou výzvou je pre nového ministra udržanie historicky prvého vyrovnaného rozpočtu.

Štyridsaťosemročný Kamenický bol poslancom parlamentu za stranu Smer od roku 2012. Do Národnej rady SR sa dostal aj po parlamentných voľbách v roku 2016, v ktorých získal 1 649 platných prednostných hlasov. Od roku 2016 pôsobil ako predseda výboru pre financie a rozpočet a bol aj členom výboru pre európske záležitosti.

Nový minister by mal pokračovať v Kažimírovej línii

Premiér Peter Pellegrini chce, aby nový minister financií Ladislav Kamenický pokračoval v práci svojho predchodcu. „Pevne verím, že bude pokračovať v línii, ktorú nastavil jeho predchodca Peter Kažimír. Verím, že jeho priority budú zdravé financie a hospodárne narábanie s peniazmi daňových poplatníkov. Pokiaľ pôjde pán minister v línii ozdravovania verejných financií, tak bude mať vždy moju plnú podporu,“ povedal po vymenovaní nového ministra Pellegrini.

Predseda vlády sa vyjadril aj k medializovaným informáciám o možnom vymenovaní Ľudovíta Makóa, ktorý je šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy, do funkcie šéfa Finančnej správy SR. „To sa už opýtajte nového ministra, v mojej kompetencii to nie je. Ja neviem momentálne, či je aktuálna otázka, že jedna z prvých personálnych výmen pána ministra by mal byť finančný riaditeľ. Zatiaľ takáto dohoda nepadla,“ povedal Pellegrini. Medializované informácie dementoval aj nový minister financií Ladislav Kamenický.

Náhrada za Kamenického

Ladislava Kamenického, ktorého prezident SR Andrej Kiska vymenoval v utorok za nového ministra financií, má nahradiť v parlamente niekdajšia poslankyňa Darina Gabániová. Potvrdil to predseda mandátového a imunitného výboru Juraj Blanár.

Post ministra financií sa uvoľnil po tom, ako Kiska v polovici apríla prijal demisiu Petra Kažimíra. Rezort dočasne vedie premiér Peter Pellegrini (obaja Smer-SD). Nomináciu Kamenického, ktorý bol doteraz predsedom finančného výboru parlamentu, schválilo predsedníctvo vládnej strany Smer-SD minulý týždeň.

Bývalý minister Kažimír sa 1. júna ujme funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Na poste vystrieda Jozefa Makúcha, ktorý pozíciu opustil predčasne. Oficiálne sa mu malo skončiť funkčné obdobie v roku 2021.