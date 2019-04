VIDEO Potvrdené! Pellegrini a Fico oznámili meno nového ministra financií, Bugárovci sú sklamaní

BRATISLAVA - Je rozhodnuté. Vo vládnom Smere sa konečne dohodli na tom, kto si sadne do kresla ministra financií. Novým šéfom rezortu financií by sa mal stať Ladislav Kamenický. Premiér Peter Pellegrini a predseda Smeru Robert Fico oznámili na dnešnom tlačovom vyhlásení, že ho do funkcie budú nominovať.

VIDEO Tlačové vyhlásenie Roberta Fica a Petra Pellegriniho:

Robert Fico na úvode tlačového vyhlásenia blahoželá Petrovi Kažimírovi k vstupu na pozíciu guvernéra NBS. "Vo štvrtok tento týždeň bude u pána prezidenta Kisku ceremónia k jeho odchodu," spomenul Fico.

Predseda Smeru predpokladá, že predsednictvo bude v utorok na budúci týždeň. Fico hovorí, že navrhne na funkciu ministra financií súčasného predsedu finančného výboru Ladislava Kamenického. Fico predpokladá, že premiér sa dohodne s prezidentom, aby do vymenovania nového ministra bol premiér Pellegrini dočasne poverený vedením tohto rezortu.

"Sme v roku, kedy sa krajine stále darí. Vtedy sa o tento úspech treba s ľuďmi podeliť," uzavrel Fico a dodal, že v súčasnosti je toto obsah dohody, ktorú uzavreli vo vnútri Smeru. Nový minister Kamenický by mal nastúpiť po Veľkej noci.

"Rezort pod vedením Kažimíra funguje excelentne a funguje ako dobre namazaný stroj," povedal premiér Pellegrini. Súčasne víta návrh Roberta Fica na nomináciu Ladislava Kamenické. Podľa neho je odborne spôsobilý a statný na to, aby tento rezort prebral. Uvítal aj rýchly termín, ako sa na tejto nominácii so šéfom Smeru dohodli.

"Vzniká nám ďalší problém v parlamente. Keď bude Kamenický vymenovaný za ministra financií, budeme musieť za neho v parlamente nájsť náhradu," uvádza Fico. Bude musieť do tejto funkcie vymenovať niekoho z poslancov Smeru. Hovorí, že je ťažké nájsť človeka, ktorý by sa vyznal vo verejných financiách, no už má predbežne vybrané tri mená.

Funkciu prijal s rešpektom

Sám Ladislav Kamenický už potvrdil, že túto ponuku dostal. "Chcem potvrdiť, že po vzájomnej dohode medzi predsedom strany SMER - sociálna demokracia Robertom Ficom a predsedom vlády Slovenskej republiky Petrom Pellegrinim mi bolo ponúknuté kreslo ministra financií SR. Túto ponuku som prijal s veľkým rešpektom a ďakujem im za prejavenú dôveru," uviedol vo vyjadrení Kamenický.

"Pevne verím, že budem mať dôveru aj členov predsedníctva strany SMER - SD a moju nomináciu schvália na svojom najbližšom zasadnutí. Následne, ak budem vymenovaný prezidentom SR za ministra financií, rád predstavím verejnosti a médiám svoju víziu a vyjadrím sa aj k aktuálnemu stavu rokovaní o nových návrhoch v rámci koalície. Až do môjho vymenovania sa nebudem k mojej nominácii ďalej vyjadrovať." uzavrel Kamenický.

Most-Híd očakával iný prístup

Strana Most-Híd rešpektuje rozhodnutie vedenia Smeru-SD nominovať za ministra financií Ladislava Kamenického. Šéfa parlamentného finančného výboru Most-Híd považuje za odborníka. Od koaličného partnera však strana očakávala, že sa meno nového ministra dozvie od neho, a nie z médií. Most-Híd to uviedol v reakcii na vyhlásenie predsedu Smeru-SD Roberta Fica a premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).

"Nominácie patria do portfólia tej danej strany, ktorej ten konkrétny post patrí. Rozhodnutie vedenia strany Smer-SD rešpektujeme, pána Kamenického považujeme za odborníka," uviedla hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Strana začne s novým ministrom rokovať o jej návrhoch v ekonomickej a sociálnej oblasti po jeho vymenovaní. "Musíme však dodať, že sme od koaličnej strany očakávali iný prístup: že sa meno nového ministra financií nedozvieme z médií, ale od partnera," doplnil Most-Híd vo svojom stanovisku.

Strana Spolu víta, že Imreczeho nevybrali

Strana Spolu poslala k dnešnej voľbe Ladislava Kamenického stanovisko. Voľbu jeho osoby chápu ako dôsledok verejného tlaku. "Vymenovanie človeka zodpovedného za najväčší škandál Finančnej správy do ministerskej funkcie by bol prejavom pohŕdania občanmi. Som rád, že verejný tlak vrátane nášho prispel k zastaveniu tejto nominácie," uvádzajú v stanovisku.

Upozorňujú aj na to, že nový minister nebude mať dlhé funkčné obdobie. "Nový minister financií má krátke funkčné obdobie - 11 mesiacov. V NR SR sa zatiaľ prejavil ako pokojný, ale poslušný nástroj strany SMER. SPOLU od neho očakáva, že udrží schválený štátny rozpočet a nedopustí jeho rozbitie predvolebným populizmom Roberta Fica a Andreja Danka. Práve títo dvaja páni ukazujú, že byť predsedom neznamená byť lídrom. Kvôli svojim stoličkám sú ochotní rozbiť asi jediný úspech tohto volebného obdobia - zlepšujúce sa verejné financie." uzavrela svoje stanovisko strana Spolu.

Veľké očakávania majú hlavne liberáli

„Keďže pôsobil ako šéf finančného výboru parlamentu, tak je dostatočne oboznámený s problémami na ministerstve financií a na finančnej správe. Osobitne finančná správa je v kritickom stave, a to najmä v súvislosti s obrovskými colnými podvodmi v stovkách miliónov eur a podvodmi s DPH, ktoré sa pohybujú vo výške 1,5 miliardy eur ročne,“ uviedol poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre štíhly štát Jozef Rajtár.

SaS preto apeluje na nového ministra, aby začal s hľadaním nového šéfa finančnej správy, ktorý sa rozlúči s ľuďmi ako Ľudovít Makó, ktorý je riaditeľom kriminálneho úradu finančnej správy, alebo Štefanom Kaplánom, ktorý je generálnym riaditeľom sekcie inšpekcie a vnútornej kontroly FS.

„Takisto očakávame, že bude rázne riešiť problémy súvisiace s eKasou,“ poznamenala podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.

„Sme ochotní podporiť konkrétne pozitívne kroky v prospech občanov Slovenska. Je to výzva aj pre nového ministra financií, aby sa zastavilo odtekanie obrovských finančných prostriedkov podvodníkom, oligarchom a ďalším organizovaným skupinám,“ uzavrel Jozef Rajtár.

Podľa Hegera nebude mať Kamenický ľahkú úlohu

„Ak pán Kamenický ešte prejde vnútornými procesmi strany Smer-SD, tak ako nový minister financií nebude mať ľahkú úlohu, lebo bude ministrom len niekoľko mesiacov a bude pre neho ako dlhoročného člena Smeru ťažké udržať si vo funkcii nevyhnutný odstup od straníckych a populistických chúťok prejesť rozpočet“ hovorí tieňový minister financií a hospodárstva a poslanec hnutia OĽANO Eduard Heger.

„Očakávam, že jeho najvyššou prioritou bude silná podpora práce Útvaru hodnoty za peniaze a dôsledné presadzovanie ich opatrení do rozpočtu. Tiež je dôležité, aby mal odvahu udržať fiškálnu rovnováhu, dosiahnuť vyrovnaný štátny rozpočet a nepodľahnúť populistickým požiadavkám vládnych strán, ktoré môžu zadlžiť Slovensko do budúcnosti. Očakávam, že sa zaviaže nemeniť fiškálne ciele, prisľúbené jeho predchodcom Petrom Kažimírom“ hovorí Heger.

Medzi jeho priority by malo podľa neho určite patriť zlepšovanie výberu daní a zastaviť ich únik najmä k podvodníkom na DPH. „Pozorne budeme sledovať kroky nového ministra a vyjadrovať sa k jeho odborným rozhodnutiam,“ uzatvára tieňový minister financií OĽANO.

Začal to Kažimírov odchod

Kolotoč udalostí hľadania nového ministra v Smere sa spustil po tom, ako Peter Kažimír definitívne potvrdil, že sa stane guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS). Špekulovalo sa o viacerých menách, no zdá sa, že novým ministrom financií sa stane Ladislav Kamenický.

Podpredseda vlády a dosluhujúci šéf rezortu sa 1. apríla 2019 vzdal svojho poslaneckého mandátu a jeho odchod už len otázkou času. V NBS vystrieda Jozefa Makúcha, ktorý v novembri minulého roka oznámil, že chce z tohto postu predčasne odísť. Jeho funkcia pritom mala oficiálne končiť až v roku 2021.

Ná návrh mena nového ministra financií bol určitý tlak aj v samotnej koalícii. Aj šéf národniarov Andrej Danko považoval za prioritu, aby po minulotýždňovom rokovaní koaličnej rady zaznelo meno nového ministra zo strany Smeru.

Viacero mien v talóne

Od doby, kedy súčasný šéf rezortu oznámil svoj odchod z funkcie, sa v rámci hypotetického náhradníka Kažimíra skloňovali hlavne mená bývalého šéfa Finančnej správy Františka Imreczeho, predsedu Výboru NR SR pre financie a rozpočet Ladislava Kamenického či najnovšie aj neúspešného kandidáta na prezidenta a eurokomisára Maroša Šefčoviča. Ten však poprel, že by takúto ponuku dostal. „Pán Šefčovič nedostal takú ponuku a ani uvedenú možnosť nezvažuje,“ uviedla pre Topky hovorkyňa eurokomisára Renáta Goldírová.

Čo sa týka mien Františka Imreczeho a Ladislava Kamenického, podľa našich informácií dochádza k názorovému sporu v strane. Kým Fico presadzoval Imreczeho, Pellegrini sa podľa kuloárov postavil za Kamenického, ktorého zas nepodporuje predseda Fico. Otázne je v tejto chvíli, či by Andrej Kiska Františka Imreczeho ako ministra financií vymenoval. Imrecze za čias šéfovania finančnej správe musel čeliť kauze colných podvodov, pre ktorú napokon aj na svoju funkciu rezignoval.

Premiér sa už minulý týždeň vyjadril, že Peter Kažimír podá demisiu pravdepodobne tento štvrtok a dodal, že rezort dočasne prevezme on sám. Túto informáciu vzápätí komentoval na tlačovej konferencii predseda strany Smer Robert Fico. „Musíme to vyriešiť do konca budúceho týždňa, pretože pán Kažimír už má potom nejaké povinnosti. Sú dva procesy, ústavný a stranícky. Musí rozhodovať predsedníctvo strany. Buď postavíme úplne nového ministra, alebo bude na istý čas vykonávať funkciu ministra premiér. Je to ešte stále otvorená otázka,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede Fico.