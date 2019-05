Z projektu eKasa podľa SaS profituje neznáma firma napojená na ľudí z finančnej správy

BRATISLAVA - Na pripájaní registračných pokladníc na servery finančnej správy môže zarobiť neznáma firma s prepojeniami na ľudí z finančnej správy. Tvrdí to poslanec za SaS Jozef Rajtár. Podľa neho totiž prvou firmou, ktorá dostala certifikáciu na eKasu, bola firma CHDU, s.r.o. s nulovým obratom, pričom z najväčších výrobcov a dodávateľov elektronických registračných pokladníc sa to doteraz podarilo iba jednému.

Firma CHDU je pritom podľa Rajtára cez svojho majiteľa a konateľa Branislava Slováka prepojená s advokátskou kanceláriou Malata, Pružinský, Hegedus (MPH), napríklad cez firmu DM Technology, kde je táto kancelária takzvanou oprávnenou osobou konať za firmu. „MPH je advokátska kancelária, ktorá mala za Roberta Kaliňáka bohaté zákazky na ministerstve vnútra. Je to advokátska kancelária, ku ktorej má veľmi blízko Ľudovít Makó, šéf kriminálneho úradu finančnej správy a bývalý šéf finančnej správy František Imrecze. Majú k sebe tak blízko, že s konateľmi dokonca chodia na spoločné dovolenky súkromným lietadlom,“ povedal Rajtár na stredajšej tlačovej konferencii.

Podľa poslancov za SaS môže byť záujem týchto ľudí profitovať z pripájania pokladníc na servery finančnej správy aj za časovým stresom, pod ktorým bol proces eKasy naplánovaný. Novela účinná od januára tohto roka totiž prikazuje využívať eKasu všetkým novým podnikateľom už od apríla a od 1. júla budú musieť byť pripojení všetci podnikatelia, ktorí sú povinní registrovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici.

Podľa poslankyne za SaS Jany Kiššovej ide o šibeničné termíny, ktoré bude pre podnikateľov nereálne naplniť. Už pri počte 250 tisíc registračných pokladníc je podľa nej matematicky nereálne, aby stihli dodávatelia do 1. júla technologické úpravy na pokladniciach všetkých podnikateľov realizovať. Liberáli sa preto rozhodli predložiť do Národnej rady SR návrh na posunutie termínu povinného pripájania pokladníc na finančnú správu na 1. januára 2020. Takýto návrh by však bolo potrebné predložiť v skrátenom konaní, preto SaS vyzvala vládu, ktorá má túto kompetenciu, aby tak urobila.