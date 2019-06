Blanár tvrdí, že Fico nie je v Izraeli na liečení: Prezradil, kvôli čomu tam vycestoval

Podpredseda Smeru Juraj Blanár tvrdí, že voľby do Európskeho parlamentu prehrala parlamentná opozícia a Smer je najsilnejšou stranou spomedzi tých parlamentných. Pýtal sa, či bolo spojenie víťaznej koalície Progresívne Slovensko a Spolu účelové alebo hodnotové.

Blanár nepovedal, kde sa predseda Fico, ktorého niektoré smerácke organizácie vyzývajú na odchod, nachádza. Tvrdí však, že medializované informácie o jeho liečení v Izraeli sa nezakladajú na pravde. „Je na dlhodobo plánovej súkromnej veci,“ povedal.

Smer čaká diskusia o odchode Fica s Kaliňákom

Podpredseda Smeru tvrdí, že hoci ich strana nevyhrala, skončili druhí – čo je podľa neho po roku trvajúcej masívnej antikampani obdivuhodné. Podľa Blanára prehrali opozičné parlamentné strany. „Opozičné strany dostali červenú kartu,“ povedal. Pokiaľ ide o výzvy na odchod Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka zo strany, tvrdí, že určite nejaká diskusia bude.

Najskôr si však musia naštudovať výsledky eurovolieb. Výzvu na odchod Fica a Kaliňáka vníma očami toho, že majú zhruba 15-tisíc členov a z asi 70 organizácií a ozvala sa jedna. Tá svoj názor vyjadrila prostredníctvom bývalej europoslankyne Moniky Smolkovej. Tá sa tento rok na kandidátku do eurovolieb nedostala.

Juraj Blanár Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Podľa Jozefa Rajtára z SaS prehrala „korupčná koalícia“. Pripomenul, že SNS a Most-Híd nepokorili ani potrebnú päťpercentnú hranicu a do EP sa teda ani nedostali. Rajtár pripustil, že urobili v kampani chyby, a to hlavne komunikačné. Mali jasnejšie prezentovať program a vyhnúť sa niektorým výrokom. Koalícii PS/Spolu sa podľa neho darilo, lebo ešte nemá „politické šrámy“.

Strany sú príliš naviazané na predsedu

Predseda Spolu Miroslav Beblavý tvrdí, že si uvedomujú, že o úspech vo voľbách do NR SR budú musieť zabojovať a vie, že to bude tvrdý boj. To, čo ich katapultovalo na prvé mieste, je myšlienka spájania sa a spolupráce. Za dlhodobý problém slovenskej politiky považuje, že strany sú príliš naviazané na predsedu, respektíve len úzky okruh ľudí a nevedia predsedu a ľudí obmeniť po tom, čo sa stanú neprínosnými. „Mám pocit, že strana radšej odíde s predsedom do zabudnutia, akoby sa zmenila,“ povedal.

Politici diskutovali aj o kauzách. Jurajovi Blanárovi sa nepáčilo, že sa nerešpektuje prezumpcia neviny a hovorí sa vo všeobecnosti a účelovo. Diskutujúci mu pripomenuli kauzy spojené s právoplatne odsúdeným Ladislavom Bašternákom. Blanár tvrdí, že je rád, že polícia vyšetrila porušenie zákona zo strany Bašternáka. Na to Rajtár zareagoval, že neišlo o žiadne porušenie zákona, ale o „organizovaný zločin“. „Nechcem vám radiť, pán Blanár, ale cesta nie je bagatelizovať tieto problémy. Celé Slovensko o nich vie,“ povedal zase pri téme káuz Beblavý.

Mnohí politici prišli o korytá

Pokiaľ ide o dianie v Smere, podľa Rajtára naň „dopadla ťarcha korupcie“. Mnohí, napríklad regionálni politici po prehratých komunálnych a VUCkárskych voľbách, prišli o "korytá" a to ich teraz podľa Rajtára bolí. Beblavý upozornil na to, že to, čo sa teraz v Smere deje, nie je podľa neho súboj dobra so zlom, ale súboj jednej mocenskej skupiny s druhou. „Je to súboj o korytá, hra o tróny. Ak by to nebola najsilnejšia koaličná strana, nemuselo by nás to ani zaujímať,“ povedal s tým, že premiér Peter Pellegrini je iba „bledomodrá verzia Fica,“ čo vedia tí, ktorí s ním majú skúsenosť.

Robert Fico, v pozadí Juraj Blanár Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Beblavý s Rajtárom sa zhodli na tom, že na Slovensku existuje príležitosť „pre silnú vládu“. Obaja sľúbili, že ich politické subjekty budú vedieť po voľbách spolupracovať. Nechcú sa hádať na otázkach, ktoré rozdeľujú konzervatívcov a liberálov, chcú vyriešiť napríklad kolabujúce zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo či dať do poriadku políciu.

Spoluprácu si vedia predstaviť aj s avizovanou stranou prezidenta Andreja Kisku aj s KDH, situácia však bude jasnejšia na jeseň. Blanár tvrdí, že takáto koalícia by zrušila všetky ich sociálne opatrenia. To Beblavý poprel a povedal, že po vláde Smeru tu bude treba sociálny štát vybudovať.