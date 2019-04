MIMORIADNE V Smere sa nedohodli na novom ministrovi financií: Pellegrini oznámil rázny krok

BRATISLAVA - Dočasným šéfom rezortu financií by sa mal stať predseda vlády SR Peter Pellegrini. Ako povedal premiér na štvrtkovom HNClube, súčasný minister financií Peter Kažimír by mal opustiť kreslo ministra financií budúci týždeň vo štvrtok.

Podľa portálu Hospodárskych novín, tento post dočasne povedie samotný premiér. Budúci týždeň pravdepodobne vo štvrtok podá pán minister Kažimír demisiu a vzhľadom na to, aký významný tlak je dnes smerovaný na rezort financií, si nemyslím, že by to vyjednávanie, ktoré bude najbližších pár týždňov, mohol zvládnuť nový minister," povedal Pellegrini v diskusii HNClub.

Zdá sa však, že post nemá v súčasnosti kto obsadiť a na rad prichádza samotný premiér Pellegrini. "Preto vám tu veľmi otvorene vyhlasujem, že ja vo štvrtok poďakujem ministrovi Kažimírovi a dočasne prevezmem riadenie rezortu financií, pokiaľ sa nevyriešia všetky otázky balíčkov, zásahov a keď toto všetko bude vyriešené, potom odovzdám rezort novému ministrovi na dovládnutie," povedal Pellegrini.

Podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír sa vzdal svojho poslaneckého mandátu. V polovici marca tohto roka ho prezident vymenoval za guvernéra NBS a nahradí tak súčasného šéfa Jozefa Makúcha. Kto sa stane ministrom financií, zatiaľ stále nie je oficiálne známe. V hre boli dve mená - Ladislav Kamenický a František Imrecze. Podľa najnovších informácií sa ale zjavne v strane nedohodli ani na jednom z uvedených možných kandidátov na tento post.

Podpora Imreczeho

Podľa našich informácií Robert Fico presadzuje Františka Imreczeho, bývalého šéfa Finančnej správy, ktorý odišiel pre kauzu colných podvodov s čínskym tovarom. Na druhej strane premiér Pellegrini podľa kuloárov stojí za Ladislavom Kamenickým, toho však zase nepodporoval samotný Fico. Oficiálne však nie je známe meno nástupcu. Pravdepodobnejšia bola však verzia, že šéfom rezortu sa mal stať Imrecze, no toho by pravdepodobne zastavil odpor zo strany prezidenta Andreja Kisku.