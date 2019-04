Za rastúcimi preferenciami je aj úspech Čaputovej, tvrdia predstavitelia koalície

„Rastúca dôvera ľudí nás potešila a povzbudila do ďalšej práce. K nárastu preferencií koalície strán Progresívne Slovensko a SPOLU určite prispel aj úspech novozvolenej prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá vzišla z Progresívneho Slovenska. Ľudia veľmi túžia po zmene a my im ponúkame nové tváre," uviedol Michal Truban z Progresívneho Slovenska.

Líder SPOLU Miroslav Beblavý tvrdí, že okrem úspechu Čaputovej stojí za stúpajúcimi predvolebnými preferenciami aj vytvorenie koalície. „Od ľudí dostávam veľmi pozitívnu väzbu na to, že sa SPOLU spojilo do koalície s Progresívnym Slovenskom. Ľudia si želajú spájanie síl a takéto správanie odmeňujú. Verím, že menšou či väčšou časťou našej rastúcej podpory je aj viac ako 1 300 členov a 15 000 sympatizantov, ktorí nám poskytujú obrovskú podporu po celom Slovensku," povedal.

Ak by sa parlamentné voľby konali začiatkom apríla, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 19,7 percenta. Na druhom mieste by podľa prieskumu agentúry AKO skončila koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia so ziskom 14,4 percenta hlasov. Nasledovali by strana Sloboda a Solidarita (12,9 %), Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (11,5 %), Sme rodina - Boris Kollár (10,7 %), Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (8,6 %), Slovenská národná strana (7,6 %) a Kresťanskodemokratické hnutie (6,9 %). Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostal aj strana Most-Híd (5 %). Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by ostali Strana maďarskej komunity (2,6 %) a tiež strana Magyar Kereszténydemokracia Szovetség (0,1 %).