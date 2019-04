VIDEO Salvini chce počas eurovolieb budovať novú frakciu: Na Slovensku sa mu zapáčil Kollár

Líder Sme rodina Boris Kollár sa sympatiami k Salvinimu, ktorý ako prvý začal kriticky pristupovať napríklad aj ku migrácii, netají. Svoje k tomu hovorí aj na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Pripomína aj, že na adresu Mattea sa začali po jeho výrokoch o migrácii kriticky vyjadrovať aj viaceré európske inštitúcie.

Rozhodla Migračná politika

"Tento človek za dvanásť mesiacov dokázal zastaviť prílev imigrantov z Afriky do Talianska. Okamžite sa spustila obrovská vlna kritiky, z európskych inštitúcií voči tomuto človeku, ale ten človek dokázal nemožné," komentuje vo videu predseda Sme rodina politické kroky podpredsedu talianskej vlády Salviniho.

Súčasťou aliancie aj krajne pravicové subjekty

Salvini je zároveň zakladateľom hnutia Európa národov a slobody (ENF). Toto hnutie má ambíciu vytvoriť alianciu pod názvom Európska aliancia ľudí a národov (EAPN). "Má ambíciu byť najväčšou frakciou v Európskom parlamente po voľbách 25. mája," informuje hnutie Sme rodina.

Video natočil zároveň aj vicepremiér Salvini, ktorý komentuje výber slovenského partnera vo forme hnutia Sme rodina. "Želám úspech v práci a veľa šťastia Borisovi Kollárovi a našim slovenským priateľom zo Sme rodina," odkázal v krátkom videoodkaze Matteo Salvini.

Podľa portálu Glob.sk sa súčasťou tejto aliancie majú stať strany, ktoré majú štítok "krajne pravicové" ako napríklad Alternatíva pre Nemecko (AfD). V súčasnosti sú podľa portálu euroskeptické a nacionalistické strany rozložené v troch frakciách – Európski konzervatívci a reformisti (ECR), Európa slobody a priamej demokracie (EFDD) a Európa národov a slobôd (ENF).

Chýba im zdravý rozum v Bruseli

Hnutie Sme rodina komentovalo aj to, čo ich motivovalo do vstupu do takejto aliancie. „Bohužiaľ, je to absencia zdravého rozumu zo strany Bruselu v takých závažných témach ako je ochrana vonkajších hraníc, ochrana tradičných hodnôt, na ktorých EÚ stojí a vyrástla a zároveň neuveriteľná snaha koncentrovať moc centrálne v Bruseli a odoberať tak moc a suverenitu členským štátom,“ vyjadrilo sa pre Topky hnutie Sme rodina.

Zároveň taliansku politickú stranu Lega, ktorej predsedom je práve Salvini a jej postoje nepovažujú za krajne pravicové. „Spomínaný postoj je veľmi podobný ako má hnutie SME RODINA - Boris Kollár. Či už je to vonkajšia ochrana hraníc lebo ochrana tradičných hodnoť. A zostávanie kompetencií u národných štátov nepovažujeme, za niečo, čo by malo charakterizovať krajnú pravicu. Určite sa s ňou stotožňujeme v základných veciach, máme veľmi podobné postoje ako má Mateo Salvini.“

Kollárovci vidia za vstupom do aliancie zintenzívnenie komunikácie rovnako zmýšľajúcich strán v únii. „Spojenie vzniklo z medzinárodnej iniciatívy, ktorá mala za cieľ zintenzívniť komunikáciu medzi stranami podobných programov a hodnôt. Pri rozhovoroch na medzinárodnej úrovni sa etablovala myšlienka užšej spolupráce. Matteo Salvini je veľmi výraznou osobnosťou tejto iniciatívy, ale k spolupráci sme sa pričlenili na základe poznania potreby riešenia spoločných problémov. Hlásime sa k myšlienke - jednoty v odlišnosti,“ uzavrelo hnutie Sme rodina.