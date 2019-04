Naťahovačky cez sociálnu sieť: Status Matoviča spôsobil jeden veľký cirkus, Kollár mu nič nedaroval

BRATISLAVA - Aktuálna situácia so stranou Ľudová strana naše Slovensko, ktorá je v týchto dňoch súčasťou procesu na Najvyššom súde, zdá sa, rozhýbala vášne aj na opozičnom krídle v parlamente. Matovič svojím statusom na sociálnej sieti skritizoval nielen túto stranu, no pomenoval hypotetické rozloženie síl po voľbách, kde zarátal aj Kollárovu stranu Sme rodina. Reakcia bola už len otázkou sekúnd.

Matovič v ňom narážal na to, že Kotlebova strana hlasovala v prospech najsilnejšej vládnej strany. "Nie je totiž tajomstvom, že keď to mal za posledné roky Smer v parlamente nahnuté, vždy zabral niekto od Kotlebu - buď sa tváril ako neprítomný a nahlasoval a jeho hlas rozhodol v prospech Smeru, alebo Smer natvrdo podržali," napísal Matovič.

Kollár: Igor, už ma fakt ...

Čo však rozdúchalo najväčšie vášne bola posledná veta v statuse. "Urobia všetko pre budúcu koalíciu Fico-Danko-Kotleba-Kollár," uzavrel líder Obyčajných ľudí. To bol moment, kedy sa rozhodol reagovať aj samotný líder strany Sme rodina Boris Kollár, ktorý mu v komentári pod príspevkom adresoval naozaj nepríjemné slová.

Predseda opozičnej Sme rodina mu totiž odpísal, že ak si chce s jeho stranou niekedy sadnúť do vlády, bude musieť zmeniť rétoriku. "Zapíš si to ra a pre vždy za uši, s Ficom do žiadnej vlády nepôjdeme! A prestaň nás hejtovať ak s nami chcete raz vládnuť!" uzavrel svoj komentár Kollár.

Odpoveď prišla rýchlo

Po medializovaní tohto konfliktu sa odhodlal odpovedať aj samotný Matovič. "Boris, stojím si za tým, čo som napísal - Fico urobí naozaj všetko. Znesie Vám modré z neba," obhajoval svoje slová Matovič.

Líder opozičného OĽaNO si však v závere neodpustil prirovnávací komentár na adresu Kollára. "Preto, sorry, Boris, ale ľuďom na Slovensku nestačí počuť Procházkovčiny "s Ficom nepôjdeme", potrebujú počuť jednoznačné slová - "So Smerom v akejkoľvek podobe nepôjdeme! Či s Ficom, či s Pellegrinim, či s kýmkoľvek na čele Smeru," uviedol Matovič.