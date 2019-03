Šufliarsky ukázal prepis esemesiek: FOTO Kočner pracuje vlastnou hlavou, spomína aj žaloby na médiá

Šufliarsky prišiel do televízie vo štvrtok večer. „Dnes večer tu nesedím ako prokurátor, ale ako poškodený, osoba, ktorá sa mala stať predmetom fyzickej likvidácie. Áno, nikdy som nepoprel, že by som s pánom M. K. komunikoval. Komunikoval som s ním v 2017, bolo to sedem komunikácií. Vždy išlo o komunikáciu, ktorú inicioval M. K.,“ povedal Šufliarsky. Zároveň v televízii priznal, že si s Kočnerom vymenil 418 správ.

Šufliarsky argumentoval aj tým, že v januári sám zvolal tlačovú konferenciu a odpovedal na otázky novinárov. Televízia prečítala a neskôr aj zverejnila časť správ. Okrem iného sa v nich spomínajú žaloby na médiá, či otváranie trezoru. Uvádzajú sa v nich aj mená ako Erik Tomáš a Robert Kaliňák.

"Pracujem VLASTNOU HLAVOU," znie jedna správa, ktorá je zrejme aj narážkou na nahrávku, na ktorej hlas podobný expremiérovi Robertovi Ficovi hovorí o tom, ako zháňal peniaze vlastnou hlavou.

Rozhovor v aute

V správach sa spomína aj dvojhodinový rozhovor v aute medzi Kočnerom a Šufliarskym. "Pamätáš si na ten náš rozhovor v aute takmer 2 hodiny?" píše sa v prepise.

"Ani nie, bolo to pred siedmimi rokmi," odpísal Šufliarsky. O rozhovore hovoril aj Igor Matovič, ktorý zároveň tvrdil, že večer pred jeho tlačovou konferenciou dostal sms-ky o tom, aby správy medzi Kočnerom a Šufliarskym nezverejňoval. Existuje totiž vraj aj nahrávka 6-hodinového rozhovoru medzi Kočnerom a Matovičom.

Stretnutie u Trnku

Šufliarsky v televízii opäť hovoril o tom, ako sa zoznámil s Marianom Kočnerom. Malo to byť na oslave narodenín bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Ako je známe, Trnka mal s Kočnerom mimoriadne priateľský vzťah.

Vo vyšetrovacom spise k vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa údajne nachádza aj nahrávka rozhovoru medzi Trnkom a Kočnerom, na ktorej sa má Kočner k Trnkovi správať ako nadriadený.

Šufliarsky zároveň znova zopakoval, že s Marianom Kočnerom sa stretol ešte dvakrát. Tvrdil, že čo sa týka smsiek, mal ich iniciovať Kočner a Šufliarsky mu vždy len slušne odpovedal. Odstúpiť z funkcie sa však nechystá.

„Pokiaľ by mňa táto komunikácia akýmkoľvek spôsobom diskreditovala z profesionálneho hľadiska, tak ja viem, čo mám robiť, vedel by som prijať vlastné konzekvencie,“ povedal Peter Šufliarsky. Rozhodnúť tak musí generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý sa sms-kami zaoberá.