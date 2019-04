Čižnár prijal rezignáciu Šufliarskeho, ktorý si esemeskoval s Kočnerom

"Mgr. Peter Šufliarsky dňa 1. apríla požiadal o uvoľnenie z funkcie vedúceho prokurátora – prvého námestníka generálneho prokurátora SR. Tejto žiadosti dnes generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár vyhovel. Podľa rozhodnutia generálneho prokurátora SR bude Šufliarsky vzhľadom na odborné skúsenosti zaradený na odbor legislatívy a ústavného práva GP SR. Generálny prokurátor SR má vytipovaných niekoľkých kandidátov na jeho miesto, s ktorými v najbližších dňoch mieni vykonať osobné pohovory," uviedla hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová.

Prvý námestník generálneho prokurátora Šufliarsky sa k 1. aprílu vzdáva svojej funkcie. Na tlačovej konferencii to v piatok 29. marca oznámil Čižnár. "Ďalší postup bude, že od 1. apríla prestáva byť pán Šufliarsky prvým námestníkom generálneho prokurátora. Rozhodnem o jeho zaradení a komunikáciu ako takú (s obvineným Marianom K.,) predložím etickej komisii, ktorá nech zaujme stanovisko, či došlo len k porušeniu etického kódexu, alebo k disciplinárnemu previneniu," uviedol vtedy Čižnár s tým, že následne rozhodne.

Verejnosť požiadal, aby na neho netlačila. Zároveň ocenil, že po jeho rozhovore so Šufliarskym dospeli k záveru, že v tejto situácii je najlepšie, keď sa funkcie vzdá sám a dobrovoľne. "Predišli sme celému procesu, ktorý by musel prebehnúť. Ten by mohol trvať niekoľko týždňov," doplnil generálny prokurátor.

"Chcem zdôrazniť, že pán Šufliarsky sa nebavil o konkrétnych trestných veciach," dodal vtedy Čižnár na margo komunikácie s Marianom Kočnerom Vylúčil tiež jej súvis s vraždou novinára Jána Kuciaka. Komunikácia podľa jeho názoru nebola "až taká cudzia", ich vzťah skôr vyzeral ako priateľský. Ocenil dlhodobú prácu Šufliarskeho, ktorý podľa neho pre fungovanie prokuratúry urobil veľa, a poďakoval sa mu. Zároveň zdôraznil, že Šufliarsky nekončí vo funkcii na nátlak Igora Matoviča.