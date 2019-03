MIMORIADNY ONLINE Matovič zverejnil prvé sms Šufliarskeho s Kočnerom

BRATISLAVA - Šéf OĽaNO Igor Matovič sa rozhodol zverejniť prvú časť komunikácie medzi námestníkom generálneho prokurátora Petrom Šufliarskym a mužom z mafiánskych zoznamov Marianom Kočnerom. Na tlačovej konferencii prečítal sedem správ z ich komunikácie. Šufliarsky na jeho slová odmietol reagovať a rozhodol sa, že sám dá súhlas na zverejnenie komunikácie napriek tomu, že by mohla mariť vyšetrovanie.

NAŽIVO Tlačovka Petra Šufliarskeho k SMS komunikácii

NAŽIVO Tlačovka Igora Matoviča, na ktorej má zverejniť komunikáciu Šufliarskeho s Kočnerom

12:08 Strana Sloboda a Solidarita reagovala na množstvo sms správ, ktoré si mal vymeniť Peter Šufliarsky s Marianom Kočnerom. "Námestník generálneho prokurátora pre trestný úsek Peter Šufliarsky mal nadštandardné vzťahy s väzneným Marianom Kočnerom. Pritom si musel byť vedomý, kto je Kočner a akým podozreniam a trestným oznámeniam čelí. Zároveň o intenzite a povahe tohto priateľského vzťahu klamal verejnosť. Peter Šufliarsky sa vzhľadom na svoju funkciu týmto skompromitoval v miere, ktorá neznesie ospravedlnenie. Mal by sa riadiť príkladom jeho kolegu Reného Vaneka a dobrovoľne opustiť rady prokurátorov. V opačnom prípade by mal konečne konať generálny prokurátor Jaromír Čižnár," napísala SaS.

11:30 Peter Šufliarsky priznal, že s Marianom Kočnerom komunikoval. „Bolo to len v roku 2017 od januára do júla, vždy bola komunikácia iniciovaná osobu M. K., moje odpovede boli prejavom mojej slušnosti a profesionality, ak tento prejav s osobou M. K., ale aj inými osobami, je chybou, tak som spravil chybu. Ospravedlňujem sa za ňu svojim kolegom, odbornej, ale aj laickej verejnosti.“

11:22 Šufliarsky rozhodne, komu komunikáciu poskytne

„Budem bojovať a nepoddám sa ich snahám a cieľom. K dnešnej tlačovke Igora Matoviča sa vôbec nebudem vyjadrovať,“ povedal. „Všetci, ktorí majú komunikáciu, máte ju nelegálne. Pošlite mi mail a ja rozhodnem, komu udelím súhlas individuálne.“

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

11:18 Šufliarsky naďalej tvrdí, že nemá s Kočnerom žiadny vzťah a že mu odpovedal v rámci zdvorilosti. „Niektorí politici majú iný názor na cenu života. Nebudem hrať politické hry. Preto som sa rozodol, že komunikáciu s M. K. zverejním napriek tomu, že môže zmariť vyšetrovanie.“

11:17 „Opakovane som sa vyjadril, že s osobou M. K. nemám žiadny priateľský, nepriateľský, majetkový alebo finančný vzťah,“ povedal Šufliarsky s tým, že vždy čelil útokom a uviedol, koľko trestných konaní viedol proti Kočnerovi.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

11:16 Začala sa tlačovka Petra Šufliarskeho.

11:12 Matovič nebude žiadať o ochranu. Nebolo mu príjemné, že sa mu vyhrážali, ale nebojí sa, pretože ak by sa aj niečo stalo, bude sa vedieť, odkiaľ vietor fúka.

11:07 „Esemesky medzi Kočnerom a Šufliarskym mám od minulého týždňa, včera som si ich verifikoval, mali by byť pravé,“ povedal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:00 Matovič zverejnil sedem esemesiek z rozhovoru medzi Kočnerom a Šufliarskym.

Zatiaľ nie sú známe bližšie informácie, či sa nachádza komunikácia v spise. Celá by mala byť zverejnená, keď sa uzavrie vyšetrovanie, povedal Matovič. Na generálnu prokuratúru s esemeskami nepôjde, pretože tým ľuďom nedôveruje. Či si vypisovali aj po vražde, to Matovič nevie. Tri výhražné esemesky mu prišli z rovnakého čísla.

Šufliarsky: Ok. Porozmýšľam a ozvem sa. To s tými voľbami ako myslíš?

Kočner: Poviem ti osobne. Je to na dlhší rozbor.

Šufliarsky: Už tuším, že ma zahrnieš toľkými info, že budem mať hlavybôľ.

Kočner: Nebudeš. Nejdem otvárať trezor. Chcem len pofilozofovať, ako sa pre budúcnosť zbaviť pocitov dezilúzie, sklamania a bezmocnosti.

Šufliarsky: Tak to som si vydýchol.

Kočner: V jednom tvojom prípade som už raz tieto pocity mal. Dodnes ma to trápi, že som ťa lepšie nepočúval. Len som sa musel na vlastnej koži presvedčiť, že pravdu si mal ty. Pamätáš si na náš dlhý rozhovor (cca 2 hod.) v aute?

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:59 S Kočnerom sa Matovič stretol v roku 2010. „Zavolalo mi neznáme číslo s tým, že tu Marian Kočner, mám pre vás závažné informácie o tom, čo na vás kuje Richard Sulík,“ povedal Matovič s tým, že sa nebojí zverejnenia rozhovoru s Kočnerom. „Keď to majú, nech to zverejnia, ja sa nebojím.“

10:58 Matovič uviedol, že si objednali jeho vraždu až v júni 2018. „Hops, Peťo ma hodil cez palubu, ako je to možné? Peťo na mňa dal zelenú. Peťo ma nechal v base,“ hovorí Matovič.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:55 Igor Matovič vyzval generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby konal, keďže o komunikácii svojho námestníka vie. „430 SMS-iek je viac, ako si bežný občan dopisuje so svojou manželkou alebo manželom.“ Toľko SMS si nenapíše s niekým, koho nemá rád, tvrdí Matovič.

10:54 Šufliarsky kryl Kočnera až do vraždy, povedal Matovič. „Potom si povedal hops, asi to nie je až taký dobrý kamarát.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:53 Matovič cituje z komunikácie, ktorá prebehla v druhej polovici roku 2017. Ide o sedem esemesiek. „Jeden boss prokurátorskej mafie si dopisuje s mafiánom z ekonomického prostredia.“

10:52 Z tej komunikácie vyplýva, že Šufliarsky bol veľmi blízky človek Kočnera a konzultoval s ním všetko. „Je to hanba právneho štátu.“

10:51 „Šufliarsky buď koná nadprácu, keď koná na objednávku, alebo koná tak, že ľudia podozriví z ťažkých zločinov sa vyhnú trestu,“ uviedol s tým, že podľa toho, čo o ňom za posledné mesiace zistil aj od jeho blízkych, udáva smer niektorých prípadov.

10:50 Celá tá komunikácia bude zverejnená, najneskôr vtedy, keď sa uzavrie vyšetrovanie vraždy Jána a Martiny, povedal Matovič. „Šufliarsky je človek Roberta Fica,“ uviedol a spomenul kauzu Belize.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Igor Matovič vraví, že Šufliarsky osobne podnikal kroky, aby sa prípad údajného Ficovho účtu v Belize nevyšetroval. Podarilo sa mu dostať prípad až pred Najvyšší súd, keď nižšie súdy rozhodli vo Ficov neprospech.

10:47 „Kým tam vy dvaja budete, dovtedy poriadok na Slovensku nebude. Či už Šufliarskeho dáte dole na základe nášho tlaku, alebo nedáte,“ adresoval Matovič Čižnárovi a Šufliarskemu.

10:46 Čižnárovi vyčíta, že konať začal až teraz, aj keď o tom vedel niekoľko mesiacov. „Celé Slovensko vie, že je to podvodník, vagabund, vrah, ale on si s ním v pohode dopisuje. On ešte rozmýšľal, či si s ním dopisoval. Pýtam sa Čižnára, dobré ráno, pán generálny prokurátor, zhabali ste mobil Šufliarskemu a stiahli komunikáciu?“

10:43 Matovič apeluje na to, že na tlačovke Šufliarsky uviedol, že sa to dozvedel od novinárov a len pripustil, že mohlo dôjsť ku kontaktu. „Buď nie je kompletný, alebo sa rozhodol úmyselne zatajiť pravdu. Vtedy som sa rozhodol, že sa na to pozriem. Ja mám na takýchto ľudí čuch.“

10:41 „Tých esemesiek medzi hlavou dozoru trestných konaní a obžalovaným z vraždy Jána a Martiny bolo 430 za pol roka,“ povedal Matovič.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:40 Matovič opakuje slová Šufliarskeho z jeho tlačovky, na ktorej uviedol, že s Kočnerom nemá priateľský vzťah a Kočner na neho nemal dosah.

10:39 Matoviča upozorňovali, aby sa v tom nešpáral, pretože „Šufliarsky je rovnako nebezpečný ako Kočner“. K esemeskám sa chcel dostať už od januára.

10:37 „S pánom Šufliraskym som sa nikdy nestretol. Chcel som ale vedieť o tomto človeku viac. Tá tlačovka sa mi nezdala,“ uviedol Matovič na adresu jeho prvej tlačovky z januára, na ktorej sa podľa neho rýchlo z komunikácie vyvinil.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

10:36 Matovič dostal tri esemesky, ktoré ho vyzývali, aby komunikáciu nezverejnil. V jednej sa písalo: „Nerob to, existuje nahrávka tvojho rozhovoru s Kočnerom. Pochová ťa to. Poznáš Rockyho, nie koľko rán rozdáš, ale koľko ich unesieš.“

10:35 Matovič na začiatok povedal, že je to možno jeden z jeho posledných brífingov v politike.

Komunikácia medzi Šufliarskym a Kočnerom

Igor Matovič oznámil zverejnenie komunikácie prostredníctvom sociálnej siete. "Keďže pán generálny prokurátor Jaromír Čižnár nejako "nepochopiteľne" otáľa s odvolaním svojej pravej ruky - druhého najvyššieho predstaviteľa GP - 1. námestníka GP pre trestný úsek Petra Šufliarskeho, zajtra zverejním 1. časť jeho sms komunikácie s Mariánom Kočnerom," napísal Matovič.

Odôvodnil to tým, že verejný záujem stojí nad ochranou súkromia a "ľudia si zaslúžia vedieť, aká škodná je hlavou dozoru zákonnosti trestných konaní na Slovensku".

Zdroj: FB/Igor Matovič

Šufliarskeho sms-ky

Na správy medzi Marianom Kočnerom, ktorý je momentálne obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, a námestníkom Generálneho prokurátora Petrom Šufliarskym upozornil advokát Zlatice Kušnírovej, Roman Kvasnica.

Peter Šufliarsky však tvrdí, že ku Kočnerovi sa sám vyjadril v januári na tlačovej besede a obšírne odpovedal na otázky novinárov. Povedal, že jeho vzťah k Marianovi Kočnerovi nebol nikdy priateľský, ani príbuzenský, či majetkový a zdôraznil, že komunikáciu, o ktorej hovorí Kvasnica, vždy inicioval Kočner. Šufliarsky mu vraj vždy slušne odpovedal a reagoval.

Čižnár sa vecou zaoberá

Oslovili sme aj Generálnu prokuratúru, ktorá nám poskytla stanovisko, v ktorom tvrdí, že nie je pravda, že by sa Jaromír Čižnár prípadom nezaoberal. „Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár hneď po návrate zo zahraničia kontaktoval dozorového prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry so žiadosťou, aby sa ešte v pondelok s ním stretol a predložil mu inkriminovanú komunikáciu medzi prvým námestníkom generálneho prokurátora a M. K. Dozorový prokurátor ÚŠP oznámil, že v tento deň (teda v pondelok 25. 3. 2019) sa z dôvodu naplánovaných úkonov nemôže stretnutia zúčastniť," napísala hovorkyňa GP Andrea Predajňová.

"Stretnutie bolo teda dohodnuté na stredu, t. j. 27. 3. 2019 z dôvodu, že generálny prokurátor v utorok absolvoval dlhodobo naplánované kontrolné lekárske vyšetrenie. Stretnutie generálneho prokurátora s dozorovým prokurátorom ÚŠP sa uskutočnilo včera, t.j. 28. 3. 2019 a trvalo niekoľko hodín, pričom obaja sa zhodli, že pracovné stretnutie bude pokračovať i dnes (t.j. 28.3.2019) z dôvodu, že dozorový prokurátor ÚŠP verifikuje prostredníctvom šéfa vyšetrovacieho tímu, či komunikácia, ktorá sa nachádza v spise je kompletná. Následne generálny prokurátor rozhodne. Teda nie je pravdou, že sa vecou nezaoberá," vysvetlila.

Generálny prokurátor ďalej podotýka, že porovnávať postup v prípade bývalého námestníka Reného Vaneka s terajšou situáciou nie je možné, pretože v prípade bývalého námestníka ho generálny prokurátor neodvolal z funkcie, ale zrušil jeho poverenie výkonom funkcie.

"Generálny prokurátor len podotýka, že po verifikácii komunikácie medzi R. V. a A. Zs., dôvodom zrušenia poverenia neboli len medializované informácie. Prípadné rozhodnutie vo veci prvého námestníka GP SR je zo zákona podmienené predchádzajúcim vyjadrením Rady prokurátorov SR, ktorá musí byť k tomu zvolaná (pozn. zákon č. 154 /2001, § 23, ods. 1, ods. 2)," dodala Predajňová.