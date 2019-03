Istanbulský dohovor otvorí rokovanie NR SR: Rozhodnúť sa má aj o určení dôchodkového stropu

Ako uviedol v utorok, tento dohovor stojí pred ratifikáciou Slovenskou republikou už dlhší čas a problémom je, že niektoré ustanovenia nie sú v súlade s Ústavou SR. Je presvedčený, že parlament by sa mal témou zaoberať a zaujať stanovisko. Paška v utorok vysvetlil, že žiada vládu, aby proces smerujúci k ratifikácii Istanbulského dohovoru ukončila.

"Pretože vidíme, že sú problémy medzi terminológiou Istanbulského dohovoru a Ústavou SR, ktorá nepripúšťa také definície partnerských vzťahov ako sú v Istanbulskom dohovore," uviedol Paška. Podľa jeho slov dohovor nie je možné meniť a v prípade, že by sa ratifikoval, platil by v plnej šírke aj pre SR.

"Vznikol by problém, či budeme aplikovať v našom práve medzinárodnú dohodu, ktorá je nadradená súčasnému právnemu systému SR alebo či budeme uplatňovať zákony platné v SR. Jedným z rozporov je, že v SR máme definovanú rodinu ako partnerský vzťah muža a ženy, čo je základnou bunkou systému SR. V rámci rodovej terminológie Istanbulský dohovor umožňuje partnerstvo, kde sa používa terminológia rodič číslo jedna a rodič číslo dva," povedal s tým, že tento systém osôb vychovávajúcich deti Istanbulským dohovorom zakladá vážne problémy vo vzťahu k Ústave SR.

"Považujeme za potrebné procedúru ratifikácie ukončiť a očakávame, že NR SR sa tým bude vážne zaoberať, aby sme dali mantinely, ako by sa mala vláda k dokumentu, ktorý bol podpísaný a nebol ratifikovaný a máme ho na stole šesť rokov, ako sa k nemu má do budúcnosti postaviť," dodal Paška.

