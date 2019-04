Osobitný odvod obchodných reťazcov definitívne zrušili, poslanci pristúpili k hlasovaniu jednotne

V utorok Brusel oznámil, že do vyšetrenia dopadov osobitného odvodu je Slovensko povinné pozastaviť jeho platnosť. Poslanci zo strany SNS sa preto rozhodli, že navrhnú, aby zákon, ktorého schválenie v pléne presadili práve národniari na čele s predsedom parlamentu Andrejom Dankom, bol úplne zrušený.

Národniari v návrhu na zrušenie odvodu pripomenuli, že Európska komisia nespochybňuje právo Slovenska zaviesť daň uplatnenú na sektor maloobchodného predaja potravín. Členské štáty však musia zabezpečiť súlad svojich daňových systémov s pravidlami únie. Pripomenuli tiež, že zo strany Európskej komisie je pozastavenie platnosti odvodu neštandardným opatrením, ktoré sa v únii aplikovalo doteraz menej ako desaťkrát.

Andrej Danko Zdroj: TASR/Jakub Kotian

„Vzhľadom na skutočnosť, že vyšetrovanie Európskej komisie nie je časovo obmedzené, navrhovatelia sa rozhodli pristúpiť k riešeniu vzniknutej situácie zrušením zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, čím sa otvorí možnosť hľadať iný, rýchlejší a efektívnejší mechanizmus adresnej pomoci slovenským poľnohospodárom a potravinárom,“ uvádzalo sa v návrhu. Zrušením zákona zároveň zanikol aj dôvod na pokračovanie konania zo strany Európskej komisie.

Slovenskí potravinári v reakcii uviedli, že rešpektujú zrušenie osobitného odvodu obchodných reťazcov. Významná časť z 80 miliónov eur, ktoré mali byť vyzbierané cez odvod ročne, mala smerovať práve k nim. Potravinári však veria vo vyplatenie sľubovanej podpory zo štátneho rozpočtu aj napriek zrušeniu odvodu. Vo vzťahu k obchodným reťazcom konštatujú, že k vyrovnaniu vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci majú pomôcť najmä opatrenia EÚ a zákony SR.

Zdroj: gettyimages.com

Zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov z dielne SNS nadobudol účinnosť od začiatku roka 2019. Zákon platil aj napriek tomu, že ho prezident SR Andrej Kiska nepodpísal. Osobitný odvod na základe schváleného zákona mali platiť obchodné reťazce, v ktorých aspoň 25 % z obratu tvoria potraviny a majú prevádzky minimálne v 15 % všetkých okresov. Výška odvodu bola stanovená na úrovni 2,5 % z čistého obratu.

Poliačik nepochodil s novelou zákona o odpadoch

Novelu zákona o odpadoch, ktorej cieľom bolo znížiť množstvo zbytočného plastového odpadu produkovaného organizáciami štátnej správy, neposunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania. Nezaradený poslanec Martin Poliačik navrhoval dve opatrenia, ktoré by prispeli k lepšiemu životnému prostrediu a k napĺňaniu dlhodobých cieľov efektívneho odpadového hospodárstva a to znižovaním produkcie (nielen) plastového odpadu.

Martin Poliačik Zdroj: SITA/Diana Černáková

Prvým opatrením bolo zaviazanie orgánov a organizácií v štátnej správe k nákupu nealkoholických nápojov výhradne vo vratných zálohovaných obaloch (plastových či sklenených) alebo k podávaniu pitnej vody z verejného vodovodu namiesto balenej vody. Druhým opatrením bol zákaz pre orgány a organizácie štátnej správy nakupovať a obstarávať jednorazové plastové obaly, príbory, taniere, miešadlá na nápoje a slamky, s výnimkou slamiek určených a používaných na lekárske účely.