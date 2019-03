Téma Istanbulského dohovoru rozdeľuje spoločnosť už osem rokov, tvrdí Verešová

BRATISLAVA - Téma Istanbulského dohovoru rozdeľuje spoločnosť už osem rokov. Uviedla to na dnešnej tlačovej besede predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová (OĽaNO) s tým, že ani jedna medzinárodná zmluva sa neratifikovala tak ťažko.

"Jednou vetou nie je možné povedať, o čom dohovor je. Treba ho podrobne ´prelúskať´, aby v aplikačnej praxi nespôsoboval problémy. Dvadsať rokov pracujem s obeťami násilia - ženami a deťmi. V našej spoločnosti máme čo robiť, aby sme ich ochránili. Patria medzi obzvlášť zraniteľné osoby a treba ich chrániť. Istanbulský dohovor však nie je všeliekom, ktorý by dokázal odstrániť násilie na ženách a deťoch," dodala opozičná poslankyňa.

Verešová vypracovala pozmeňujúci návrh, ktorým by Slovenská republika vzala späť svoj podpis pod dohovorom. "Dnes ráno s tým istým návrhom prišiel predkladateľ návrhu. Budem zaň hlasovať, aby sme ukončili toto trápenie. Keď sa chcú vládne strany odborne postaviť k tejto téme, nech to urobia, ale nech to nezneužívajú na získavanie preferencii, ktoré im klesajú," uviedla.

Slovenská národná strana prišla s iniciatívou, aby parlament prijal uznesenie k procesu ratifikácie dohovoru. Podpredseda SNS Jaroslav Paška v pléne predstavil návrh uznesenia, podľa ktorého by NR SR mala požiadať vládu SR, aby proces smerujúci k ratifikácii Istanbulského dohovoru ukončila. "Vidíme, že sú problémy medzi terminológiou Istanbulského dohovoru a Ústavou SR, ktorá nepripúšťa také definície partnerských vzťahov, ako sú v Istanbulskom dohovore," uviedol Paška. Podľa neho jedným z rozporov je, že v SR máme definovanú rodinu ako partnerský vzťah muža a ženy, čo je základnou bunkou systému SR. V rámci rodovej terminológie Istanbulský dohovor umožňuje partnerstvo, kde sa používa terminológia rodič číslo jedna a rodič číslo dva. Tento systém osôb vychovávajúcich deti podľa Pašku zakladá vážne problémy vo vzťahu k Ústave SR. SNS považuje za dôležité, aby dohovor nebol na Slovensku ratifikovaný. Podľa navrhovaného uznesenia má vláda vykonať všetky úkony súvisiace s oznámením Rade Európy, že SR sa nehodlá stať zmluvnou stranou dohovoru. Vládu má o prijatí uznesenia informovať predseda NR SR.