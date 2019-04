Výrobcovia kritizujú zmeny úhrad liekov: Podľa nich nás čaká celoplošné zvýšenie doplatkov

Novela revízie úhrad liekov zmenila úhradové skupiny, ktoré zohľadňujú terapeutickú indikáciu a štandardnú dávku liečiva v lieku. GENAS však považuje tento krok za nesystémový a reálne možnosti úspor výdavkov na lieky vidí inde. "Pri pacientoch, ktorí nebudú môcť alebo chcieť akceptovať nové doplatky, bude lekár musieť meniť zavedenú liečbu za liečbu s nižším doplatkom. Pri tých pacientoch, ktorí užívajú viacero liekov, môže nastať súčasne zmena vo viacerých liečbach u rôznych špecialistov a vylúčiť sa nedá dekompenzácia pacienta," povedala prezidentka asociácie Terézia Szádocka.

Novelizácia úhrad podľa GENAS prinesie výrazné znižovanie doterajších úhrad generických liekov poisťovňami. Asociácia tvrdí, že z dôvodu výrobných nákladov môžu mnohé firmy úplne ukončiť výrobu pre slovenský trh. Pacient bude musieť zmeniť liek, na ktorý bol zvyknutý, ak by išlo o jediný liek v referenčnej skupine, tak prejsť na inú liečbu.

Ministerstvo argumentuje, že jeho snahou je vytvárať jasné a predvídateľné podmienky tak pre farmaceutické firmy, ako aj pre platcov. "Predovšetkým dbáme na to, aby pacient bez medicínskych obmedzení mal dostupnú liečbu bez doplatku. Zmeny sa týkajú celého kategorizačného zoznamu a prihliadalo sa najmä na to, aby lieky s rovnakou účinnou látkou mali rovnakú úhradu zdravotnej poisťovne a aby v novovzniknutých úhradových skupinách boli lieky s nulovým alebo dostupným doplatkom pre pacienta," uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Ministerstvo tiež podotklo, že lieky v úhradovej skupine sú z medicínskeho hľadiska navzájom zameniteľné. V prípade potreby zmeny lieku by ju pacient nemal negatívne pocítiť. "Zmení sa len názov lieku, účinnosť liečby zostáva zachovaná, nakoľko zostane rovnaká účinná látka," komentovala Eliášová. Dodala, že hlavným cieľom kvartálnej revízie je zohľadniť cenotvorbu v dôsledku vstupu generických a biosimilárnych liekov.

Asociácia okrem toho upozorňuje aj na to, že je potrebné vytvoriť podmienky na zlepšenie prieniku biologicky podobných liekov a generických liekov, ktoré prinášajú úspory výdavkov. Súčasné legislatívne prostredie však podľa tvrdenia asociácie nepodporuje racionálne používanie takýchto liekov na slovenskom trhu. GENAS preto vyzval MZ SR k ďalšej odbornej diskusii a zavedeniu opatrení na širšiu dostupnosť generických a biosimilárnych liekov na slovenský trh.

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti podľa SLK nepomôže pacientom ani lekárom

Navrhovaná novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti z dielne ministerstva zdravotníctva nebude v prospech pacientov ani zdravotníckeho personálu. Na tlačovej konferencii v utorok to povedali zástupcovia Slovenskej lekárskej komory (SLK).

Komora v návrhu identifikovala niekoľko problémových bodov. Prvým je zavádzanie indikátorov kvality zdravotnej starostlivosti bez jasných pravidiel. „Podľa zverejnených informácií boli konzultované len so súkromným sektorom, konkrétne s poisťovňou Dôvera a Slovenskou spoločnosťou klinickej mikrobiológie,“ povedal prezident SLK Marian Kollár. Zástupcovia lekárskej komory tvrdia, že návrh by mal byť prerokovaný so zástupcami odbornej verejnosti, napríklad s univerzitnými nemocnicami.

Ďalším problémom je podľa Kollára povinnosť zaviesť interný systém bezpečnosti pacienta za účelom predchádzania rizikám a nežiaducim udalostiam súvisiacim s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. „To je predsa základná povinnosť poskytovateľa,“ hovorí prezident SLK. To, že projekt by si mal robiť každý poskytovateľ sám, SLK považuje za účelovú neefektívnu zmenu a zbytočnú administratívnu záťaž. Komora tiež kritizuje plán zaviesť klinický audit, pričom nemá byť jasné, kto, ako často a za akú odmenu ho bude vykonávať. Podľa lekárov má ísť len o ďalší kontrolný mechanizmus, ktorý finančne zaťaží celý systém aj každého lekára.

„Najviac pripomienok na rokovaní bolo k zavedeniu inštitútu dočasnej odbornej stáže občanom z tretích krajín,“ priblížil Kollár. Od roku 2016 platí zákon, ktorý hovorí nielen o uznaní vzdelania, ale aj o nutnosti lekárov vykonať odbornú a jazykovú skúšku. Návrh novely zákona podľa SLK tvrdí, že lekárom z tretích krajín by na preukázanie spôsobilosti stačil univerzitný diplom. „Zákon podľa nás tiež znevýhodňuje slovenských lekárov a lekárov z ďalších krajín EÚ, ktorí musia preukázať odbornú spôsobilosť, aby mohli na Slovensku vykonávať prácu lekára,“ doplnil Kollár.

Podľa právneho zástupcu SLK Ondreja Škodlera by stáž lekára z tretej krajiny mala byť len prípravou na odbornú skúšku. Títo lekári by mali mať podobný status ako lekári bez atestácie či študenti medicíny, ktorí sa pripravujú na výkon povolania a nemajú kompetencie robiť všetky zdravotnícke výkony, ktoré by podľa návrhu zákona mohol vykonávať stážista z tretej krajiny.