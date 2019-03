Výsmech spravodlivosti? Súd prerušil trestné stíhanie veľkopodnikateľa Majského, môže sa vyhnúť súdu

„Senát NS SR na neverejnom zasadnutí rozhodol v trestnej veci Jozefa M. tak, že trestné stíhanie u obžalovaného prerušil, a to z dôvodu, že nemožno obžalovaného pre ťažkú chorobu postaviť pred súd. Tomuto rozhodnutiu predchádzalo, pribraním štyroch znalcov v odbore zdravotníctvo a farmácia, znalecké dokazovanie za účelom preverenia, či obžalovanému zdravotný stav dovoľuje účasť na verejnom zasadnutí,“ uviedla vo štvrtok hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

Informácie o zdravotnom stave

Ako dodala, senát NS SR sa bude pravidelne, každých šesť mesiacov, informovať o zdravotnom stave obžalovaného, a to za účelom zistenia, či dôvody prerušenia trestného stíhania naďalej trvajú, alebo pominuli. V polovici februára tohto roku NS SR ešte stále nedisponoval všetkými znaleckými posudkami týkajúcimi sa zdravotného stavu podnikateľa Jozefa Majského, ktorý je obžalovaný v kauze podvodu voči nebankovým subjektom a bol vylúčený na samostatné konanie.

Predsedníčka senátu vtedy urgovala posledného zo znalcov, bez ktorého nebolo možné uzavrieť znalecké dokazovanie vo veci, či obžalovanému Majského zdravotný stav dovoľuje účasť na verejnom zasadnutí. Pôvodne mal mať NS SR k dispozícii všetky posudky do konca septembra 2018, keď o predĺženie lehoty požiadal jeden zo štyroch znalcov. V trestnej veci Majského predsedníčka senátu NS SR uznesením koncom júna minulého roku pribrala do znaleckého skúmania štyroch znalcov v odbore zdravotníctva a farmácie. Znalecké posudky zo strany troch znalcov NS SR boli postupne doručované.

Pachinger a Brtva sedia

Podnikateľa Majského predsedníčka trojčlenného senátu NS SR Gabriela Šimonová 28. marca 2018 pre zlý zdravotný stav vylúčila na samostatné konanie. Pôvodne ho vtedy mala na verejné zasadnutie eskortovať polícia. Tá to však pre lekárske správy a práceneschopnosť urobiť nemohla.

V ten istý deň tento senát odsúdil ďalších dvoch spoluobžalovaných v kauze podvodu voči nebankovým subjektom BMG Invest a Horizont Slovakia na právoplatné tresty odňatia slobody. Dávida Brtvu na deväť rokov a Patrika Pachingera na sedem rokov. Pachinger si trest odpykáva, keď ho zadržala polícia v Justičnom paláci na inom pojednávaní. Brtvu zadržali v Trnave, ale aktuálne je už podmienečne prepustený na slobodu. Trojicu v minulosti už dva razy neprávoplatne odsúdil v kauze podvodu voči nebankovým subjektom Špecializovaný trestný súd v Pezinku.

Chronológia kauzy Majský

Jozefa Majského zadržali na priechode Bratislava - Berg v októbri 2002. Bol obvinený zo zosnovania zločineckej skupiny a z trestného činu podvodu. Následne ho vzali do väzby. O dva roky v júli ukončili vyšetrovania návrhom na podanie obžaloby. V auguste 2004 prepustil Dobroslav Trnka Majského z väzby. O dva roky ho opäť vzali do väzby a začalo sa hlavné pojednávanie, na ktorom Majský pre chorobu nebol. V apríli 2007 padol rozsudok a Majský bol odsúdený na 12 rokov do väzenia.

V roku 2008 bolo otovrené hlavné pojednávanie, no proces bol odročený pre práceneschopnosť Dávida Brtvu, o pár mesiacov proces znova odročili. V decembri 2008 Majského obhajca Peter Filip ochorel. O mesiac je proces opäť odročený kvôli pôrodu Pachingerovej ženy a chorobe Brtvu. Vo februári 2009 začali na siedmy pokus hlavné pojednávanie, na ktorom vypovedali Vladimír Fruni a Marián Šebeščák.

V ďalších rokoch nasledovala ešte séria ochorení obhajcov, náhradných obhajcov, PN Brtvu, choroby Pachingera, jeho advokáta Maťašovského či PN-ky sudcu. V marci 2014 podmienenčne prepustili Brtvu z väzenia, kde si odpykával trest za spreneveru. Pojednávanie nepokračovalo, obhajca ho odmietol ďalej zastupovať, o dva mesiace odročili pojednávanie pre úmrtie Pachingerovej marky a neprítomnosť dvoch svedkov.

Rozsudky

Rozsudok nad Jozefom Majským a spol. v kauze tunelovania nebankových spoločností Horizont Slovakia a BMG Invest vyniesol Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku 21. októbra 2015. ŠTS vtedy odsúdil Majského na trest odňatia slobody na deväť rokov, Dávida Brtvu taktiež na deväť rokov a Patrika Pachingera na sedem rokov. Súd ich uznal za vinných zo spáchania trestného činu podvodu spolupáchateľstvom. Prvostupňový súd taktiež uložil peňažný trest vo výške 5000 eur pre obžalovaných Brtvu a Pachingera.

Špeciálny súd 27. apríla 2007 odsúdil Majského na 12-ročný trest odňatia slobody, Brtvu na 11 rokov a Pachingera na desaťročné väzenie. NS SR však verdikt zrušil. Dvere pobočiek nebankových subjektov ostali zatvorené 4. februára 2002 pod zámienkou auditu. Od občanov dovtedy stihli vyzbierať 62,78 miliardy slovenských korún (viac ako dve miliardy eur), pričom poškodených ostalo asi 170-tiusíc ľudí. V konkurznom konaní dostali bývalí klienti Horizontu Slovakia naspäť 4,5 percenta zo svojich vkladov, spolu okolo 15,2 milióna eur.