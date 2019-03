Matovič chce najväčšie referendum v histórii: Sedemnásť otázok, ktoré majú rozhodnúť o budúcnosti

Líder OĽaNO Igor Matovič zdôraznil, že na vytvorení referendových otázok sa poslanci hnutia zhodli jednohlasne. „Snažili sme sa, aby toto referendum nebolo povrchné, aby nešlo o populistické riešenie si svojich problémov či zneužívanie referenda na politické účely,“ priblížil.

Politici majú plniť sľuby

„Chceme Slovensku ukázať, že sa dokážeme správať zodpovedne, politici by mali plniť svoje sľuby,“ uviedol s tým, že vlani v máji dali poslanci za OĽaNO prísľub, že pripravia otázky pre referendum o tom, ktoré témy Slovákov trápia a čo treba riešiť. Dnes sú pripravení začať s kampaňou za referendum. „Teraz je čas naplniť sľuby, ktoré sme ľudom dali. Ideme urobiť hĺbkové referendum o problémoch, ktoré Slovensko trápia,“ povedal Matovič. „Referendum je o vôli ľudí,“ dodal s tým, že s inými politickými stranami o referende bližšie zatiaľ nehovorili. Plánujú tak ešte len urobiť.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Otázky sú rozdelené do troch celkov, a to Spravodlivé Slovensko, Slovensko pre rodiny a Slovensko pre slabších. Dnes predstavil 17 otázok, ktoré budú v petícii za vyhlásenie referenda. „V čase, keď už bude známy prezident SR, spustíme samotné referendum,“ uviedol Matovič. „Nie je to definitívny súbor, navrhujeme otázky ľuďom a pýtame sa na ich názor, chceme dať priestor približne dva týždne. Sme otvorení verejnej kritike, niektoré otázky môžu vypadnúť, ale aj verejnému doplneniu,“ priblížil Matovič.

Otázky sú rozdelené do troch okruhov

Otázky sú rozdelené do troch oblastí, a to spravodlivé Slovensko, Slovensko pre rodiny a Slovensko pre slabších. V rámci otázok spravodlivého Slovenska sú otázky, či ľudia súhlasia so zavedením hmotnej zodpovednosti politikov, aby parlament tvorili poslanci z každého okresu štátu, ako aj to, či má byť deň dovolenky za účasť vo voľbách. Rovnako sa OĽaNO pýta občanov, či sú za voľbu cez internet.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Medzi otázkami o rodine sú aj také, či sú občania za zavedenie príspevku od štvrtého mesiaca tehotenstva pre pracujúce a študujúce matky, či sú za hypotekárne prázdniny rodinám s malými deťmi, ako aj za flexibilnú rodičovskú dovolenku. Okrem iného sa OĽaNO pýta, či sú ľudia za to, aby každé dieťa malo isté miesto v škôlke od troch rokov ako aj za vymáhanie výživného štátom. Taktiež sa pýtajú, či občania súhlasia s tým, aby občan išiel do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Zrušenie doplatkov za lieky je tiež jednou z otázok.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Slovensko pre slabších je tretia oblasť otázok, medzi ktorými je bezplatné objednávanie na lekárske vyšetrenia. „Súhlasíte s tým, aby opatrovateľ zdravotne ťažko postihnutého príbuzného mal nárok na príspevok vo výške aspoň minimálnej mzdy?“ je ďalšia z otázok. Amnestia na úroky z dlhu voči štátu, svojvoľné neplatenie faktúr by bol trestný čin, zákaz hazardných hier a automatov. Aj toto sú témy, ktorých by sa malo referendum dotýkať. „Súhlasíte s tým, aby zdravotné poisťovne nemohli vyplatiť zisk, ak nezabezpečia kratšie čakacie doby na onkologické operácie ako dva týždne?" priblížil Matovič poslednú otázku.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

OĽaNO dnes zverejní otázky na internete a umožní ľuďom hlasovať o otázkach. Keď ich ľudia odsúhlasia, tak ich OĽaNO zaradí do referenda. Zber podpisov občanov pod petíciu potrebných na zvolanie referenda spustí OĽaNO po prezidentských voľbách. Referendum na Slovensku vyhlasuje prezident na základe petície aspoň 350-tisíc občanov alebo na základe uznesenia NR SR do 30 dní od petície, resp. uznesenia NR SR. Referendum sa vykoná do 90 dní od jeho vyhlásenia.