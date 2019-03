Eurovoľby sa blížia: VIDEO OĽaNO predstavilo svojich kandidátov, lídrom je Matovič

BRATISLAVA - Už od stredy je známe, že lídrom kandidačnej listiny OĽaNO v májových voľbách do Európskeho parlamentu, je šéf hnutia Igor Matovič. Na tlačovej konferencii však prekvapil vyhlásením, že ak by uspel, mandát si nepreberie a pokiaľ nezíska aspoň 50-tisíc krúžkov, odíde aj z Národnej rady a v ďalších parlamentných voľbách bude kandidovať z posledného miesta. Dnes hnutie OĽaNO predstavilo aj ostatných kandidátov v eurovoľbách.

Hnutie OĽaNO povedie do volieb do Európskeho parlamentu Igor Matovič. Dvojkou kandidátnej listiny bude Michal Šipoš a trojkou Peter Pollák. Ako uviedol v piatok počas tlačovej konferencie Matovič, OĽaNO postavilo do májových volieb 14 kandidátov.

Eurokandidátku za OĽaNO doplnili aj Zita Pleštinská, Dominik Drdul, Eva Horváthová, Milan Potocký, Lucia Greškovitsová, Igor Dušenka, Dušan Šándor, Lucia Rennerová, Pavol Jusko, Eva Ivanovová. Eurokandidátku uzatvára hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky. Podľa Matoviča sú viacerí ľudia na eurokandidátke spolupracovníkmi hnutia, ale nájdu sa tam aj takí, ktorí doteraz s hnutím nespolupracovali.

Matovičovo kontroverzné vyjadrenie

"Ja si mandát neprevezmem. Chcem, aby sme zobudili EÚ. Chcem, aby mi ľudia buď vyjadrili dôveru, alebo nedôveru a podľa výsledkov sa rozhodne. Ak získam menej ako 50-tisíc krúžkov, tak odídem aj z Národnej rady SR," uviedol v stredu na tlačovej besede s tým, že potom bude opäť kandidovať v parlamentných voľbách z posledného miesta kandidátky OĽaNO. Matovič chce svojou kandidatúrou zvýšiť účasť voličov v eurovoľbách. Zároveň odmietol, že by z eurovolieb robil svoje osobné referendum. Matovič nekonkretizoval, či v prípade, ak nezíska 50-tisíc hlasov voličov, prenechá aj post predsedu hnutia niekomu inému.

Matovič uviedol, že v programe OĽaNO do parlamentných volieb bolo, že USA sú garant bezpečnosti a zárukou medzinárodnej stability. Dnes si to už Matovič nemyslí. "Zmenil som názor a považujem za dôležité, aby ľudia rozhodli a či si napriek tomu zaslúžim zostať v politike," uviedol. "USA dávno nie sú svetovým mierotvorcom, žijú si svojím životom a celý civilizovaný svet tŕpne, ako sa prezident Donald Trump vyspí a ktorú mierovú dohodu s ktorým štátom zruší. Precitol som z toho. Podľa mňa USA sú dnes chaos svetovej politiky a nie jej majákom - toto je zásadný rozdiel proti tomu, s čím ma ľudia do parlamentu volili," priblížil svoje rozhodnutie Matovič, s ktorým sa však niektorí ľudia v hnutí nestotožňujú.

Podľa Remišovej by voľby nemali byť osobný prieskum politikov

Voľby sú jedným z mála okamihov, keď ľudia môžu o niečom rozhodnúť. Je nebezpečné zahrávať sa s dôverou občanov, že ich hlas môže skutočne niečo zmeniť. Vyjadrila to predsedníčka poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Veronika Remišová. "Ľudia chodia k voľbám, aby niečo dosiahli pre svoju krajinu alebo pre Európu, určite by to nemal byť nejaký osobný prieskum popularity politikov. Takto sa politika ešte viac posúva smerom k extrémistickým a anti-systémovým stranám," uviedla.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Voľby do europarlamentu sú už v máji

Voľby do europarlamentu budú na Slovensku 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.