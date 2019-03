Matovič odsúdil kortesačky v kostole: VIDEO Arcibiskup šíri bludy, cirkev hovorí o Božom kráľovstve

BRATISLAVA - Nedeľná kázeň trnavského arcibiskupa Jána Oroscha rozvírila vody. K jeho slovám, v ktorých označil voľbu Zuzany Čaputovej za ťažký hriech, sa vyjadril aj líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Podľa neho je viera osobnou vecou každého človeka, no propagovať takéto názory v kostole je šírenie bludu. Čaputovú bude voliť, pretože bude dobrá prezidentka. Stanovisko k prezidentským voľbách vydali aj lídri kresťanských spoločenstiev, ktorí jasne vyjadrili, koho majú kresťania voliť.

Trnavský arcibiskup Ján Orosch sa vo svojej nedeľnej kázni nesprával ako človek, ktorý má viesť ľudí s rešpektom voči ich názoru, ale ako človek, ktorý chce názor ľudí manipulovať. Myslí si to predseda hnutia OĽANO Igor Matovič, ktorý považuje konanie arcibiskupa Oroscha za nezodpovedné.

Orosch šíril bludy

Igor Matovič sa dnes vyjadril na adresu nedeľnej kázne trnavského arcibiskupa Jána Oroscha. „Mal kázeň, v ktorej pre celé Slovensko oznámil v podstate všetkým kresťanom, že ak si dovolia voliť jednu konkrétnu prezidentskú kandidátku, spáchajú ťažký hriech,“ začal Matovič. Orosch pritom poukazoval na Zuzanu Čaputovú. „Pán arcibiskup by sa mal za svoje bludy ospravedlniť, v tomto prípade podľa mňa konal nad rámec svojho poverenia. Vôbec sa nesprával ako človek, ktorý má viesť svoju cirkev a ľudí s rešpektom voči ich názoru, ale správal sa ako človek, ktorý chce ich názor manipulovať,“ povedal Matovič.

„Považujem to za nezodpovedné konanie, šírenie bludov, a za zastrašovanie kresťanov len preto, že chcú vyjadriť svoj názor,“ uviedol Matovič, ktorého sa slová cirkevnej autority ako praktizujúceho kresťana dotkli. „Dotýkajú sa ma slová cirkvenej autority, ktorá si dovolí takéto bludy podľa mňa šíriť. Ešte raz hovorím šíriť bludy,“ povedal Matovič. „Nikde v náuke katolíckej cirkvi nie je napísané, že kresťan spácha ťažký hriech tým, že bude voliť kandidáta, ktorý má v dielčej otázke názor, ktorý však nemá šancu ako prezident presadiť, keďže zákony prijíma parlament a nie prezident,“ uviedol.

Som kresťan a budem ju voliť bez výčitiek

Matovič povedal, že v náuke katolíckej cirkvi sa hovorí, že kresťan by pri takýchto voľbách mal vždy posudzovať, či jeho voľba bude umenšovať zlo a maximalizovať dobro. V tohtoročných voľbách má podľa neho každý z kandidátov nejaké chyby či svetlé stránky. „Ja osobne sa riadim tým, že posudzujem najmä skutky a nie slová.“ Matovič následne upriamil pozornosť na vyjadrenia Čaputovej. „S adopciami detí homosexuálmi hlboko nesúhlasím, napriek tomu budem Zuzanu Čaputovú bez najmenších problémov a výčitiek svedomia voliť. Budem totiž posudzovať skutky kandidátov a nie slová,“ povedal Matovič.

„Napriek tomu ju budem bez najmenších výčitiek svedomia a problémov voliť. Lebo ako som povedal, budem posudzovať skutky kandidátov a nie slová. Nie to, že teraz zrazu pred voľbami všetci v sebe objavili kresťanov a skrývajú sa za to, že oni kresťanmi sú a sú hodní voľby kresťanov.“ Zdôraznil, že prezident zákony nenavrhuje a ani neprijíma. „Môže mať svoj názor, ale zákony prijíma parlament. Aj keď pani Čaputová má názor, s ktorým hlboko nesúhlasím, neobávam sa toho, pretože v zákonoch nemôže presadiť takúto zmenu,“ povedal.

Odsúdil nesprávnych

Matovič zároveň upozornil, že arcibiskup Orosch odsúdil názory jednej kandidátky, no neodsúdil skutky kandidátov, ktoré sú omnoho horšie. „Neodsúdil kandidáta, ktorý toleruje názor, že smrť šesť miliónov Židov je len rozprávka a že cigánske deti by mali skončiť v plyne, lebo nie sú prínosom pre našu spoločnosť. Neodsúdil ani druhého kandidáta, ktorý ako sudca za komunistov odsúdil katolíckeho kňaza, lebo to od neho komunisti žiadali, za Mečiara devastoval súdnictvo a spravodlivosť a nechal si prideliť odmeny svojimi podriadenými v státisícoch eur. Toleroval pritom, že rodičom detí, ktoré boli obeťami trestných činov sa vyplácalo odškodné v zanedbateľných čiastkach,“ vyjadril sa Matovič.

Ďalšieho kandidáta, ktorého arcibiskup Orosch nekritizoval, označil za kandidáta mafie. „Maroš Šefčovič ani raz nemal odvahu nijakým spôsobom kritizovať konanie mafiánskej organizácie, ktorá nám tu už jedenásty rok vládne. Neodsúdil ich, nenapomenul, neurobil vôbec nič, aby umenšil zlo a pomohol ľuďom. Preto sú pre mňa skutky týchto troch pánov oveľa závažnejšie, ako jeden dielčí názor Zuzany Čaputovej,“ povedal. „Ja ako padajúci, hriešny, neautentický a obyčajný kresťan budem voliť Zuzanu Čaputovú, lebo je dobrá žena a bude dobrá prezidentka. Pokiaľ však budem v politike, nikdy nedovolím, aby boli presadené registrované partnerstvá s adopciami detí homosexuálmi, ktoré propaguje jej politická strana,“ dodal.

Stanovisko lídrov kresťanských spoločenstiev k prezidentským voľbám

Lídri kresťanských spoločenstiev združených pod iniciatívou Naša voľba vydali vyjadrenie k prezidentským voľbám. Na svojom webe ho zverejnila Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska. Začali citovaním slov pápeža Františka. „Pápež František v nedeľu 4. marca 2019 povedal, že kresťan, ktorý je zapojený v politickej aktivite, má povinnosť vyznávať svoju vieru. A ak z tohto vzíde na tomto poli konflikt medzi vernosťou viere a vernosťou organizácii, opravdivý kresťan musí dať prednosť viere a preukázať, že jeho boj za spravodlivosť je za spravodlivosť Božieho kráľovstva, nie za inú spravodlivosť,“ píše sa na začiatku stanoviska.

Ako kresťania nebojujú za hocijakú spravodlivosť, ale za spravodlivosť Božieho kráľovstva. „Ak teda nejaká organizácia (napr. politická strana) alebo nejaká osoba (napr. kandidát na prezidenta) vyjadruje slovne alebo svojim štýlom života postoje, ktoré sú jednoznačne v rozpore s kresťanskou vierou a morálkou, nemôžeme ho v mene boja za „slušnosť a spravodlivosť“ podporiť ani voliť,“ uviedli s tým, že majú na výber kandidátov, o ktorých úprimnom celoživotnom zápase za spravodlivosť niet pochýb.

Odporúčame voliť kandidátov, ktorí sa prihlásili k Bohu

V prvom kole prezidentských volieb preto odporúčajú voliť kandidátov, ktorí sa svojimi slovami a doterajším životom jasne prihlásili k hodnotám a spravodlivosti Božieho kráľovstva. „A naopak, neodporúčame voliť takých kandidátov, ktorí otvorene prezentujú postoje, ktoré sú v rozpore nielen s hodnotami Božieho kráľovstva, ale aj v protiklade s prirodzeným zákonom. Nedajme sa však pomýliť ani účelovým alebo selektívnym hlásením sa niektorých kandidátov k témam, ktoré sú nám kresťanom blízke,“ uvádza sa v stanovisku.

„Ak chce niekto náš hlas, nemôže zároveň koketovať s antisemitizmom a rasizmom, urážať ľudskú dôstojnosť, či ospravedlňovať odsúdeniahodné udalosti z našich dejín, vzdialenejších i tých nedávnych. Vyzývame vás, aby ste sa 16. marca zodpovedne zúčastnili prezidentských volieb a volili naozaj slobodne a múdro,“ dodali. Pod stanoviskom sú podpísaní Július Slovák, Mário Tomášik, Ján Buc, Brano Letko, Marian Lipovsky, Pavol Strežo, Anton Pariľák, Vladimir Smatanik, Juraj Ďurnek, Timotea Lenka Šebeňová, Milan Bednárik, Ondrej Chrvala, Eva Petrovičová, Vladimir Beregi, Andrej Kmotorka, Lukáš Košťál, Pavol Biroš, Eduard Filo a Peter Lipták.