Kažimír sa zatiaľ šéfom NBS nestane, Kiska odložil jeho vymenovanie: Vyhovel som jeho žiadosti

Prezident SR Andrej Kiska vymenuje do funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) súčasného ministra financií Petra Kažimíra. Do kresla má zasadnúť od 1. júna tohto roka. Pôvodne sa mal stať šéfom NBS tento piatok.

Vyhovel som žiadosť pána Kažimíra

„Vyhovel som žiadosti ministra financií Petra Kažimíra, po dohode s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD), o neskorší odchod ministra financií z vlády a nástup do funkcie guvernéra. Hovoril som o tom aj s doterajším guvernérom NBS Jozefom Makúchom, ktorý je pripravený viesť naplno inštitúciu ďalej až do nástupu nového guvernéra,“ uviedol v stanovisku pre médiá Kiska. Post viceguvernéra NBS ostane zatiaľ neobsadený. Hlava štátu zatiaľ o Jozefovi Hudákovi, ktorý do tejto funkcie kandiduje, nerozhodol.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

Niekoľkotýždňové špekulácie

O Kažimírovi ako o šéfovi NBS sa špekulovalo dlho, rezort financií túto informáciu najprv zapieral, no koncom novembra minulého roka to už bolo oficiálne. Najprv oznámil terajší šéf NBS, že sa k 1. marcu vzdáva funkcie a hneď na to reagoval aj šéf rezortu financií a niekoľkotýždňove špekulácie potvrdil. „Moje rozhodnutie je zároveň rozhodnutím odísť z aktívnej politiky. Funkciu ministra financií som vždy vnímal ako odborný post, ktorý sa na jednej strane od politiky oddeliť nedá, ale na strane druhej sa o to treba stále usilovať. Ja som sa snažil tieto dve polohy vyvažovať. Na pozícii guvernéra NBS ma láka možnosť zostať už iba vo svete čísel,“ povedal Kažimír v novembrovom stanovisku