NAŽIVO Kažimírov koniec na ministerstve: Kiska ho menuje za šéfa NBS

BRATISLAVA - Minister financií Peter Kažimír dnes končí vo svojej funkcii a stane sa šéfom Národnej banky Slovenska. Prezidenta Andreja Kisku požiadal pred pár dňami o odklad, ten to prijal. Podľa pôvodných informácií mal nastúpiť až 1. marca. Kto sa stane ministrom financií, to zatiaľ nie je známe. V hre boli dve mená - Ladislav Kamenický a František Imrecze.

Peter Kažimír dorazil do prezidentského paláca krátko pred pol desiatou. Kiska sa na úvod poďakoval Jozefovi Makúchovi za jeho prácu. „Kažimír nastupoval ako minister financií v roku 2012, keď Slovensko bojoval s nezamestnanosťou a deficitom rozpočtu,“ povedal s tým, že aj keď s niektorými vecami nesúhlasil, je rád, že sa to zlepšilo.

„Čo je dôležité povedať, ako guvernér banky musíte byť nestranný a nezávislý, no ako dlhoročný člen strany Smer budete často konfrontovaný a musíte si dávať pozor,“ povedal Kiska a poprial mu v novej funkcii úspechy. „Očakával by som od vás, ako od nového guvernéra, aby ste sa zapájali do verejných diskusií.“

Kažimír chcel odklad

Peter Kažimír požiadal pred pár dňami o odklad prezidenta Andreja Kisku a ten mu vyhovel „Vyhovel som žiadosti ministra financií Petra Kažimíra, po dohode s predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Smer-SD), o neskorší odchod ministra financií z vlády a nástup do funkcie guvernéra. Hovoril som o tom aj s doterajším guvernérom NBS Jozefom Makúchom, ktorý je pripravený viesť naplno inštitúciu ďalej až do nástupu nového guvernéra,“ uviedol v stanovisku pre médiá Kiska. Post viceguvernéra NBS ostane zatiaľ neobsadený. Hlava štátu zatiaľ o Jozefovi Hudákovi, ktorý do tejto funkcie kandiduje, nerozhodol.

Kažimír sa na novú cestu teší. „O neskorší nástup som požiadal pána prezidenta z viacerých dôvodov. Chcem si vytvoriť odstup a po 12 intenzívnych rokoch vo verejných financiách chcem čas do nástupu využiť na prípravu na novú pozíciu a výzvy s tým spojené. Kedy sa skončí moje pôsobenie na ministerstve financií budem vopred informovať,“ povedal.

Niekoľkotýždňové špekulácie

O Kažimírovi ako o šéfovi NBS sa špekulovalo dlho, rezort financií túto informáciu najprv zapieral, no koncom novembra minulého roka to už bolo oficiálne. Najprv oznámil terajší šéf NBS, že sa k 1. marcu vzdáva funkcie a hneď na to reagoval aj šéf rezortu financií a niekoľkotýždňove špekulácie potvrdil. „Moje rozhodnutie je zároveň rozhodnutím odísť z aktívnej politiky. Funkciu ministra financií som vždy vnímal ako odborný post, ktorý sa na jednej strane od politiky oddeliť nedá, ale na strane druhej sa o to treba stále usilovať. Ja som sa snažil tieto dve polohy vyvažovať. Na pozícii guvernéra NBS ma láka možnosť zostať už iba vo svete čísel,“ povedal Kažimír v novembrovom stanovisku