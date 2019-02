Vojna medzi Ficom a Kiskom, šéf Smeru ho vyzval na súboj: Tvrdá reakcia prezidenta, s Ficom som skončil

Predseda Smeru-SD Robert Fico je pripravený okamžite vypovedať vo veci údajného vydierania prezidenta Andreja Kisku. Uviedol to na tlačovej konferencii. Fico naznačuje, že to nebol on, ale Kiska, kto sa pokúšal ovplyvňovať orgány činné v trestnom konaní. Kiskov hovorca reagoval na tieto obvinenia na sociálnej sieti.

S Ficom som skončil, reaguje Kiska

Prezident Andrej Kiska v reakcii na Ficovu tlačovku uviedol, že s Ficom skončil. „Toto nie je reality šou, ale ide tu o vydieranie prezidenta. S pánom poslancom Ficom prezident skončil,“ napísal. „Pri snahe pomstiť sa mu ako prezidentovi za to, že ho nevymenuje za predsedu Ústavného súdu, prekročil všetky civilizované hranice. Akúkoľvek ďalšiu komunikáciu už budú riešiť iba advokáti a orgány činné v trestnom konaní,“ dodal.

Fico vyzval Kisku na súboj

Expremiér tiež zopakoval, že Kiska klamal pri financovaní prezidentskej kampane. Trestné oznámenia na Kisku neplánuje. Je pripravený na verejnú televíznu diskusiu k financovaniu prezidentskej kampane, čím ho zároveň vyzval na súboj. Fico Kiskovi vyčíta, že v dokumente, ktorý poslal ministerstvu financií po voľbách, povedal, že si celú kampaň financoval z vlastných finančných príspevkov.

„Ak nemá prezident čo skrývať, mal by do tejto diskusie priniesť všetky daňové dokumenty,“ povedal Fico. Podľa neho však prezident v oblasti nákladov na prezidentskú kampaň z roku 2014 zavádza, čo dokazuje listina, ktorú v apríli 2014 predložil ministerstvu financií. Podľa nej na kampaň minul 250 000 eur. Neskôr si však vypýtal vratku DPH v hodnote 150 000 eur, preto podľa Fica musel na kampaň minúť viac.

„Voľby v roku 2014 neboli férové,“ skonštatoval Fico s tým, že za prekročený limit finančných prostriedkov prezidentova firma KTAG ešte aj pýtala vratky DPH. Tiež pripomenul, že následne v roku 2017, keď vyšla vec najavo, spravila firma prezidenta 17 opravných daňových priznaní za roky 2013 a 2014. Fico doplnil, že on sám nikoho nesúdi a ani neposiela do väzenia, pretože rešpektuje prezumpciu neviny. Prezident sa však svojimi výrokmi o tom, aký trest mu hrozí, do väzenia posiela sám.

Fico čaká na dátum

Podľa Fica je to klamstvo. Predseda Smeru Robert Fico vyhlásil, že vo veci možného vydierania prezidenta Andreja Kisku je pripravený okamžite vypovedať. „Čakám len na dátum. Mám záujem, aby sa toto hrubé obvinenie prešetrilo čo najrýchlejšie, nech vieme, kde je pravda,“ povedal.

„Je naivné a smiešne, že by čakali na príkaz predsedu politickej strany,“ skonštatoval. Tiež sa opýtal, prečo, ak bol prezident na stretnutí s ním vydieraný, nešiel automaticky na políciu. Dodal, že otázkou tiež je, či by samotný prezident nemal byť vypočutý pre ovplyvňovanie orgánov činných v trestnom konaní, keďže sa viackrát na generálnej prokuratúre pýtal na svoju kauzu.

Hovorca prezidenta reaguje

Andrej Kiska kampaň podľa svojich slov platil z vlastných peňazí, a to tak, že svojej firme KTAG požičal peniaze a tá mu následne robila kampaň. „Robert Fico tvrdí, že Andrej Kiska klame, lebo si kampaň neplatil sám, ale platila mu to firma KTAG - čo je Kiskova firma,“ uviedol bezprostredne po tlačovke hovorca prezidenta Roman Krpelan an Facebooku.

„Dôkazom má byť list, ktorý Kiska poslal v roku 2014 ministerstvu financií. V liste sa doslova píše: “Celú propagáciu som si platil z vlastných finančných prostriedkov.” Vyšetrovateľ, ktorý obvinil konateľa KTAG píše, že Andrej Kiska požičal v roku 2013 a v roku 2014 na propagáciu svojho mena svojej firme spolu 1,37 milióna eur. Otázka za milión je, kto teda platil Kiskovu kampaň?“ Napísal Krpelan.

„P.S. Kampaň Roberta Fica platila strana Smer. Strana má peniaze od štátu, z peňazí daňových poplatníkov. Otázka za dvanásť miliónov v hotovosti je, kto platil kampaň Roberta Fica?,“ dodal na sociálnej sieti. Prezident Andrej Kiska v piatok vyhlásil, že toto obvinenie je pomsta zo strany šéfa Smeru. Podľa neho vedie voči nemu otvorenú vojnu, pretože ho odmietol vymenovať za ústavného sudcu.