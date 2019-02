Podľa VIA IURIS by mali kvalitní kandidáti na ústavných sudcov v záujme Slovenska znovu kandidovať

BRATISLAVA - Je v záujme Slovenska, aby oprávnené inštitúcie znovu navrhli tých kandidátov z prvej voľby sudcov Ústavného súdu SR, ktorí spĺňali vysoké odborné aj morálne požiadavky. Vo vyhlásení to dnes konštatovala organizácia VIA IURIS, podľa ktorej Ústavnoprávny výbor NR SR zatiaľ nedostal žiaden návrh na kandidáta na ústavného sudcu. Návrhy na kandidátov sa môžu predkladať do 5. marca.

Organizácia VIA IURIS je presvedčená, že už v prvej voľbe bolo možné z 37 navrhnutých osôb zvoliť 18 kandidátov a z nich následne vybrať deväť kvalitných sudcov ústavného súdu. Keďže však v predchádzajúcej voľbe parlament žiadneho ústavného sudcu nezvolil, je otázne, či budú kandidáti z prvej voľby kandidovať aj v novej voľbe. Ich účasť v novej voľbe je však podľa VIA IURIS žiadúca a potrebná pre zachovanie šance na dobrý a nezávislý Ústavný súd SR.

„Bola by veľká škoda pre Slovensko, ak by sa dobrí kandidáti z prvej voľby dali odradiť a demotivovať politickými hrami a obštrukciami a ak by v druhej voľbe už nekandidovali. V takom prípade by mohli uvoľniť miesta nevhodným kandidátom a nebolo by z čoho vyberať dobrých sudcov. Na ústavný súd by tak mohli byť zvolení kandidáti, ktorí nespĺňajú odborné a morálne požiadavky na ústavných sudcov, alebo sudcovia politicky zaviazaní voči politickým stranám," uzavrel Peter Wilfling, právnik VIA IURIS.