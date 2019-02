Poslanec Smeru Podmanický: Kiska dnes predniesol najslabší prejav

„Bola to strata času,“ vyhlásil. Prezident by sa mal podľa Podmanického pýtať sám seba, prečo on zdržoval posledné vymenovanie ústavných sudcov. „Dnes hovorí, že my nemáme zdržovať, čo je minimálne falošné. Ústavný súd by mal vždy byť kompletný, aj vtedy, keď zdržiaval vymenovanie, určitým spôsobom ochromoval chod ústavného súdu,“ upozornil Podmanický.

Voľba ústavných sudcov bude podľa poslanca Smeru pravdepodobne tajná. Verí však, že bude zvolených 18 kandidátov. „Myslím si, že každý poslanec vyberie najlepších deväť kandidátov a 18 získa nadpolovičnú väčšinu, aby mohli ísť k prezidentovi na vymenovanie,“ dodal.

Ľudia na Slovensku žiadajú slušnosť a spravodlivosť, aby mohli opäť veriť štátu, uviedol vo svojom príhovore prezident Andrej Kiska. "Som presvedčený, že dnes to znamená zvoliť 18 kandidátov, ktorí môžu byť kvalitnými ochrancami ústavnosti na Slovensku," vyhlásil Kiska.