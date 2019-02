Smer-SD navrhuje zrušiť viaceré poplatky: Sľubuje si zlepšenie finančnej situácie manželov

Juraj Blanár, Peter Pellegrini a Robert Fico

Zdroj: TASR

BRATISLAVA - Poslanci strany Smer-SD Robert Fico a Juraj Blanár chcú podporiť vytváranie tradičných foriem rodiny a uľahčiť finančnú situáciu manželov, a to oslobodením od rôznych poplatkov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o správnych poplatkoch, ktorú predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Smer-SD.