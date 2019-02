SaS navrhuje, aby na individuálnu prepravu boli odkázaní ďalší občania s ťažkým postihnutím

BRATISLAVA - Aj občania s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí majú cystickú fibrózu so závažným a chronickým poškodením pľúc, gastrointestinálnymi prejavmi, poškodením pankreasu a poškodením ďalších orgánov alebo onkologické ochorenie v štádiu akútnej liečby alebo hematoonkologické ochorenie, by mohli byť posúdení ako odkázaní na individuálnu prepravu. Navrhujú to poslankyne NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová a Zuzana Zimenová (obe klub SaS). Novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, vrátane zákona o výchove a vzdelávaní dnes prerokoval parlament v prvom čítaní.

"V dôsledku toho, že v platnej právnej úprave nie sú taxatívne uvedené druhy ťažkého zdravotného postihnutia, akými je cystická fibróza, alebo onkologické ochorenia, pri posúdení na účely rôznych druhov peňažných príspevkov na kompenzáciu, konkrétne peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, na prepravu a na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a na parkovací preukaz nie sú vôbec títo občania posúdení ako odsúdení na individuálnu prepravu," povedala Ďuriš Nicholsonová. Z tohto dôvodu nemajú podľa nej nárok ani na jeden z uvedených peňažných príspevkov.

Tieto ťažké zdravotné postihnutia sú podľa poslankyne také závažné, že neumožňujú občanom prepravovať sa hromadnými dopravnými prostriedkami s ostatnými osobami a pri rešpektovaní ich prirodzenej dôstojnosti. "A preto je nevyhnutné, aby im boli poskytnuté uvedené druhy kompenzácií, ktoré im umožnia vykonávať každodenné aktivity a pritom minimalizovať progresív tohto závažného ochorenia," uviedla Ďuriš Nicholsonová. Občania postihnutí cystickou fibrózou alebo onkologickým ochorením sú podľa nej denne vystavovaní nielen dôsledkom svojho ochorenia, ale aj rôznym psychosociálnym problémom v rodine, škole, zamestnaní, v priateľských a partnerských vzťahoch.

Opozičné poslankyne chcú zároveň rozšíriť možnosti individuálnej pomoci pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v školách, ktoré zabezpečujú plnenie povinnej školskej dochádzky, prostredníctvom osobných asistentov. Do rozsahu hodín osobnej asistencie sa v súčasnosti nezapočítavajú hodiny osobnej asistencie, počas ktorých fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navštevuje školské zariadenie s výnimkou vysokej školy. Podľa predloženého návrhu novely zákona by sa režim na vysokých školách a režim v oblasti regionálneho školstva zjednotil v prospech osôb so zdravotným znevýhodnením.