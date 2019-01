Nedostatok zdravotníkov by mohol vyriešiť príchod pracovníkov z Ukrajiny, myslí si Petko

BRATISLAVA - Nedostatok zdravotníckeho personálu na Slovensku treba riešiť zvýšením počtu študentov medicíny, fakúlt ošetrovateľstva a stredných zdravotníckych škôl, ale z krátkodobého hľadiska by Slovensko malo otvoriť hranice pre zahraničných pracovníkov z národov, ktoré sú mu blízke mentálne a eticky. Uviedol to prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko.

"Na Ukrajine aj Zakarpatskej oblasti je pomerne významný potenciál ľudí, ktorí by mohli prísť k nám. Na Slovensku je lekárov z Ukrajiny asi 400, v našej nemocnici ich pracuje šesť a sme s nimi veľmi spokojní," hovorí Petko, ktorý je riaditeľom Nemocnice s poliklinikou svätého Jakuba v Bardejove. ANS chce, aby sa stav vrátil pred rok 2016, v ktorom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR a Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prijali vyhlášky, ktoré týmto lekárom znemožnili prichádzať na Slovensko.

Ministerstvo zdravotníctva uvádza, že po rokovaniach rezortu zdravotníctva s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny znovu majú zdravotníci, vrátane sestier a lekárov zo zahraničia, zjednodušený vstup na slovenský pracovný trh. "Ďalším krokom na zvýšenie počtu lekárov je napríklad zvýšenie počtu novoprijatých študentov na lekárske fakulty. Prijmú aj študentov, ktorí úspešne absolvovali prijímacie skúšky, no skončili pod čiarou," priblížila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. "MZ SR má záujem na vytváraní podmienok, ktoré by umožnili štúdium tohto odboru väčšiemu počtu študentov, a vzdelávacie kapacity pre lekárov sa na fakultách zvýšili približne o 200," tvrdí.

Jednou z možností, ako zvýšiť počet lekárov, je podľa Eliášovej rezidentský program MZ. K 1. októbru 2018 bolo do rezidentského štúdia spolu zaradených 311 rezidentov, z toho 207 do špecializačného odboru všeobecné lekárstvo a 104 do odboru pediatria. K 29. novembru 2018 rezidentské štúdium ukončilo špecializačnou skúškou spolu 104 rezidentov, z toho 91 v odbore všeobecné lekárstvo a 13 v odbore pediatria.

MZ SR sa podľa Eliášovej tiež snaží podporovať záujem o štúdium zdravotníckych odborov. Ošetrovateľstvo už možno študovať aj externe. "Zároveň študentom denného bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo bude od letného semestra akademického roka 2018/2019 poskytovaný stabilizačný príspevok," tvrdí. Toto štipendium bude zabezpečovať MŠVVŠ. Eliášová tiež informovala, že MZ sa podarilo vyrokovať zvýšenie platov o 10 percent pre približne 20 nelekárskych povolaní od začiatku tohto roka.