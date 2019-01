Kolaps na Kramároch: Lekári a sestričky chcú pomoc, podľa ministerstva je to zbytočný poplach

Pracovníci Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava na bratislavských Kramároch sa obávajú jej kolapsu. Dôvodom má byť nedostatok prístrojového vybavenia na klinike. Na výnimočnú situáciu v Nemocnici akademika L. Dérera upozornili pred pár dňami v liste adresovanom poslancom parlamentu. Ministerstvo zdravotníctva i vedenie UNB takéto správy odmieta. Poslankyňa za SaS a členka výboru pre zdravotníctvo chce zvolať mimoriadnu schôdzu výboru.

Volanie o pomoc lekárov a sestier

„Tento list predstavuje volanie o pomoc lekárov a sestier kliniky, na ktorej sa vyše polstoročia liečia najťažší dospelí aj detskí neurochirurgickí pacienti z celého Slovenska... Situácia na najvýznamnejšej neurochirurgickej klinike v SR je v súčasnosti taká, že nevieme zabezpečiť normálny chod pracoviska, pričom sa obávame kolapsu,“ píše poslancom 17 lekárov a kolektív sestier.

Zdroj: Getty Images

Upozorňujú napríklad na to, že na pracovisku v súčasnosti funguje len jeden operačný stôl. Na normálny chod kliniky majú byť potrebné tri stoly. „Približne pred dvoma týždňami sa nám naraz pokazili dva z troch operačných stolov, tieto stoly majú vyše 20 rokov, čo je pre prevádzku našej kliniky doslova katastrofálna situácia,“ uvádzajú. Podpísaní tiež tvrdia, že žiadali ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD) o stretnutie, no „nebolo ponúknuté žiadne riešenie zúfalej situácie“.

So silami na konci

Taktiež poukázali na nedostatok neuronavigačných prístrojov, ktoré podľa listu žiada pracovisko od roku 2017. „Aj pre absenciu navigácie boli na dlhší čas odsúvané operácie viacerým pacientom s nádormi mozgu, o čom sme informovali vedenie UNB, ako aj ministerku zdravotníctva,“ stojí v liste.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Nespokojnosť vyjadrili pracovníci aj so vznikom ďalších neorochirurgických pracovísk. Tých by malo byť dokopy päť. Podľa tvorcov listu môže takéto roztrieštenie viesť k „nedostatočnému počtu operácií pre jednotlivé diagnózy“, čo môže spôsobiť „pokles skúseností na jednotlivých pracoviskách a následné zhoršenie úrovne zdravotnej starostlivosti“. Navyše to podľa podpísaných môže viesť k odchodu sestier, ktoré sú "so silami na konci". Medzi podpísanými sú prednosta neurochirurgie Andrej Šteňo, zástupca prednostu Martin Novotný, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre neurochirurgiu Juraj Šteňo či vedúca sestra Veronika Ruszinková a úsekové sestry.

Rezort zdravotníctva hovorí o spolitikárčení situácie

Ministerstvo zdravotníctva odmieta šírenie poplašnej správy a snahu o spolitikárčenie situácie na neurochirurgii v Univerzitnej nemocnici Bratislava. Uviedol to rezort zdravotníctva v reakcii na list adresovaný poslancom parlamentu, ktorý upozorňuje na hroziaci kolaps neurochirurgie a vyhlásenie poslankyne za SaS a členky výboru pre zdravotnístvo Jany Cigánikovej.

Andrea Kalavská Zdroj: SITA/Diana Černáková

„O situácii na Neurochirurgickej klinike UNB sa zaujímame a sme manažmentom o situácii pravidelne informovaní. Ministerka zdravotníctva sa dnes stretla aj s generálnou riaditeľkou Univerzitnej nemocnice, kde sa o situácii opätovne informovala. Generálna riaditeľka uistila ministerku zdravotníctva, že daná klinika je schopná poskytovať adekvátnu zdravotnú starostlivosť a pacient necíti obmedzenia. Situáciu rieši aj Úrad pre riadenie podriadených organizácií,“ povedala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Nové prístroje i pracovisko

Manažment nemocnice podľa jej slov prijíma opatrenia zamerané na stabilizáciu situácie na klinike. Rezort odmieta tvrdenia Cigánikovej o tom, že sa o kliniku nezaujíma. „Na kliniku boli na jeseň už dodané monitory vitálnych funkcií, RTG prístroje, C-ramená, klasické odsávačky, chirurgicky ultrazvukový aspirátor - odsávačka CUSA či zariadenie na ohrev pacienta,“ doplnila Eliášová. MZ plánuje na klinike inštalovať v tomto roku aj nové prístrojové vybavenie aj rozšírenie lôžkového fondu.

Zdroj: Getty Images

Rezort informoval aj o pripravovanom novom neurochirurgickom pracovisku v Ružinove, ktoré má spolu s klinikou na Kramároch umožniť operovať viac pacientov. Otvoriť ho plánujú v lete tohto roka. Eliášová tvrdí, že odchod lekárov z Kramárov z neurochirurgickej kliniky nebol spôsobený zlým technickým vybavením, ale interpersonálnymi nezhodami.

Adekvátne pracovné podmienky považuje ministerstvo za neoddeliteľnú súčasť poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti. MZ podľa Eliášovej pracuje na postupnom zlepšovaní pracovných podmienok lekárov a zdravotníckych pracovníkov na klinike. „Preto rezort kontinuálne investuje do nemocníc formou kapitálových výdavkov, kde sa počíta aj s pracoviskom neurochirurgie v UNB na Kramároch,“ doplnila Eliášová.

UNB hovorí o šírení poplašnej správy

Vedenie UNB tvrdí, že zdravotná starostlivosť na klinike neurochirurgie na bratislavských Kramároch je zabezpečená. Uviedla to hovorkyňa univerzitnej nemocnice Eva Kliská. Reagovala tak na list lekárov. „Vedenie UNB sa dištancuje od predmetných vyjadrení, ktoré boli obsahom otvoreného listu Neurochirurgickej kliniky Nemocnice akademika L. Dérera, a považuje ich za šírenie poplašnej správy. Pacientov by sme chceli ubezpečiť, že zdravotná starostlivosť na klinike neurochirurgie je zabezpečená,“ zaslala v stanovisku Kliská.

Andrej Šteňo Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Riaditeľka UNB podľa hovorkyne v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva robí „všetky potrebné kroky na to, aby klinike bola zabezpečená plnohodnotná zdravotná starostlivosť o pacientov. Zabezpečenie prístrojového vybavenia, ktoré je pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti nevyhnutné, nevynímajúc“.

Situáciu riešili ihneď

Ako Kliská zdôraznila, za chod kliniky je však v prvom rade zodpovedný prednosta kliniky. „Len čo sa riaditeľka nemocnice o situácii s operačnými stolmi dozvedela, situáciu bezodkladne riešila. Bola zriadená pracovná skupina, ktorá navrhla postup riešenia, ktorý bol konzultovaný aj s pánom docentom Šteňom a ktorý s navrhovaným riešením súhlasil,“ informovala.

Juraj Šteňo Zdroj: TASR/Martin Baumann

V rámci konkrétneho riešenia sa zaobstaranie operačného stola bude podľa Kliskej riešiť „výpožičkou, ktorá bude trvať po dobu úspešne ukončeného procesu verejného obstarávania operačných stolov“. Zdôraznila, že v roku 2018 bola realizovaná obnova prístrojového vybavenia, na kliniku neurochirurgie boli dodané C ramená, monitory vitálnych funkcií, štyri odsávačky a tiež ultrazvukový aspirátor. „V súčasnosti je v procese verejné obstarávanie angiografu a operačných stolov,“ dodala Kliská.

Cigániková chce zvolať mimoriadne zasadnutie výboru

Členka výboru pre zdravotníctvo Jana Cigániková chce pre situáciu na neurochirurgii na bratislavských Kramároch iniciovať mimoriadne zasadnutie výboru. „Komu toto vyhovuje? Evidentne ani lekárom, ani sestrám, ani pacientom tento stav nevyhovuje. Prípad je veľmi čerstvý, ale treba ho podrobne analyzovať a sledovať. Preto budem iniciovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia zdravotníckeho výboru za účasti všetkých strán, kde si vypočujeme ich postoje,“ uviedla Cigániková.

Jana Cigániková Zdroj: TASR/Martin Baumann

„Myslím si, že keď sa bavíme o základnom vybavení, je na mieste otázka, prečo ministerstvo (zdravotníctva) a vedenie nemocnice doteraz nekonali... Naozaj hrozí kolaps kliniky na Kramároch. Na miesto toho, aby bola táto dosaturovaná, tak sa personálom a vybavením ide zásobovať nová, ešte neexistujúca klinika,“ zdôraznila Cigániková.

Na situáciu reagoval aj predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Štefan Zelník. Ten má právomoc mimoriadne zasadnutie výboru zvolať. Uviedol, že o probléme vie. Podľa jeho názoru by však mali tento problém riešiť vedenie UNB a Ministerstvo zdravotníctva SR. Ako však dodal, na situácii mu záleží, preto má naplánované stretnutie s ministerkou zdravotníctva. Cigániková zatiaľ návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze nepredložila.