Na Slovensku vzniká nová strana: Zakladajú ju ľudia od Matoviča a KDH! Podľa odborníka nemajú šancu

Na Slovensku vzniká nová konzervatívna strana. Strana sa formuje okolo skupiny ľudí z KDH a OĽaNO, ktorí často v minulosti vyjadrovali nespokojnosť s politikou šéfov ich materských strán. Záborská dokonca začiatkom tohto týždňa oznámila, že odchádza z KDH.

O reakciu sme požiadali všetkých troch politikov.

Nová konzervatívna strana

Nová konzervatívna strana by mala o hlasy voličov zabojovať už v tohtoročných voľbách do Európskeho parlamentu, čo na sociálnej sieti potvrdil aj líder KDH Alojz Hlina. V dohľadnej dobe by mali okrem Škripeka ohlásiť svoj odchod z hnutia OĽaNO aj ďalší poslanci. Hlina na svojom Facebooku uviedol, že podľa jeho prognózy bude Záborská kandidovať do europarlamentu za novú stranu.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

„Pani A. Záborská bude bude kandidovať za za novú politickú stranu (podporovanú aj Smerom) do EP. Názor si urobte sami,“ napísal. Hlina dodal, že strana prijala pred takmer dvoma rokmi zásadu trikrát a prestávka, podľa ktorej ak bol člen hnutia trikrát po sebe zvolený do funkcie, do ktorej kandidatúru schvaľuje Rada KDH, berie si tento člen na ďalšie volebné obdobie prestávku. Záborská chcela túto zásadu zrušiť, aby mohla opäť kandidovať do europarlamentu, no jej návrh nezískal podporu.

Chýba im výrazná osobnosť

Podľa politológa sa však pravdepodobne zopakuje starý scenár a nová strana len znechutí voličov. „Očakávam, že sa zopakuje scenár KDS. Niekoľko konzervatívnejších politikov založí subjekt, ktorý okamžite získa prezývku slovenský Taliban. A tým hneď znechutia voličov,“ povedal pre Topky politológ Radoslav Štefančík.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

„Na rozdiel od KDS, predstavitelia nového politického katolicizmu nie sú reprezentovaní nejakou výraznejšou osobnosťou. O Škripekovi toho veľa nevieme a Vašečka je známy jedine tak svojou túžbou po predsedníckej stoličke. Jediným magnetom pre konzervatívnych voličov bude Anna Záborská, to je však málo na to, aby sa strana dostala nad päť percent,“ zhodnotil nový projekt politológ.

Nová strana? Žiadne prekvapenie

Prípad, že niektorí nespokojní či príliš ambiciózni členovia vystúpia z KDH a založia nový stranícky subjekt, už nemôže podľa Štefančíka nikoho prekvapiť. „História KDH je totiž históriou štiepenia tejto strany. Lenže, až na jednu výnimku a síce SDKÚ, odštiepenci zvyčajne neuspeli a zostali na periférii. Či už išlo o SKDH, KDS alebo Lipšicovu Novu. Dokonca ani Procházkovu Sieť nemožno nazvať úspešným projektom kresťanskej demokracie, keďže v Sieti bolo kresťanských demokratov ako šafranu a rozsypala sa skôr, než mohla niečo dokázať,“ ozrejmil Štefančík.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Ďalšie trieštenie?

V tomto prípade pôjde o istú formu trieštenia, no história podľa Štefančíka ukazuje, že KDH takéto odchody nikdy nejako výrazne neuškodili. „Alojz Hlina sa zbaví konkurenčného krídla vo vnútri strany a ďalej bude môcť formovať KDH na spôsob nemeckej CDU a nie nejakej konzervatívnej strany z katolíckeho Poľska. Obávať sa skôr bude musieť Marian Kotleba, ktorý bude mať v pohľadoch na etické otázky s novým subjektom mnoho spoločných prienikov.“ dodal.

Odchod z KDH a OĽaNO

Dlhoročná poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská odchádza z KDH. Hnutie opustila po 30 rokoch, robí tak po zrelom uvážení. Podľa jej slov to nebolo ľahké rozhodnutie, pretože projekt KDH považovala za svoje životné poslanie. „Rozumiem, že mnohí z vás budú prekvapení. Chápem, že niektorí mi to budú zazlievať, zatiaľ čo iným to možno bude aj ľúto,“ povedala Záborská. Podľa slov hovorcu KDH Stana Župu uprednostniť osobný záujem kandidovať pred záujmom celku a jednoty kresťanských a konzervatívnych voličov je nezodpovedné a sebecké.

Odídenec je aj Richard Vašečka. Na začiatku roka 2018 odišiel od Igora Matoviča z hnutia OĽaNO a stal sa členom KDH po vedením Alojza Hlinu. O pár mesiacov sa stal jeho rivalom vo voľbe predsedu KDH. Napokon zostal predsedom Alojz Hlina a Vašečka neprijal miesto podpredsedu. V strane však ostal, zdá sa, že bol nespokojný dlhodobo a útechu chce nájsť v novej strane.