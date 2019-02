KDH dnes bude vyberať kandidátov do eurovolieb: Riešiť chcú aj prezidentské voľby

Alojz Hlina a Ján Figeľ

ZVOLEN - Rada KDH bude vyberať kandidátov do májových volieb do Európskeho parlamentu a hovoriť bude aj o prezidentských voľbách. Delegáti sa stretnú vo Zvolene. V prípade prezidentských volieb by mali hovoriť o tom, ktorého z doterajších uchádzačov podporia, keďže vlastného kandidáta nepostavia. Pokiaľ ide o eurovoľby, budú rozhodovať aj o kandidatúre expredsedu hnutia Jána Figeľa. Ten by mal na kandidačnej listine pre eurovoľby obsadiť posledné miesto.