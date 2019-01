Pri konflikte na Ukrajine by malo Slovensko pomáhať civilistom, tvrdí Krajniak

BRATISLAVA – Pri konflikte na Ukrajine by malo Slovensko podľa podpredsedu hnutia Sme rodina Milana Krajniaka pôsobiť rovnako ako počas konfliktu na Balkáne. Ako povedal, Srbi aj Chorváti sú slovanské národy, sú to naše bratské národy a dokázali sme obom humanitárne pomáhať a obaja nám dodnes dôverujú, lebo mali pocit, že sme sa k nim v konflikte správali fér.

„Presne tak by sme sa mali správať aj k Ukrajincom a Rusom. Civilnému obyvateľstvu na fronte by sme mali pomáhať, ako vieme. Mali by sme sa snažiť tlmiť ostrie sporu. Civilné obete vždy budú najviac trpieť. My nemáme silu tlačiť na strany sporu, aby sa dohodli. Ale môžeme pomáhať civilnému obyvateľstvu,“ zdôraznil Krajniak.

Podľa Krajniaka by sme mali byť veľmi opatrní a chrániť svoj pracovný trh. „Teraz sa rozhoduje, či slovenskí zamestnanci budú mať vo veľkých fabrikách adekvátnu mzdu. Ak otvoríme pracovný trh Srbom a Ukrajincom, pričom ich chápem, že si chcú nájsť lepšie platenú prácu, ale ak ich sem pustíme, ako to urobila vláda, to znamená, že slovenskí zamestnanci im nebudú schopní konkurovať,“ myslí si podpredseda Sme rodina. Podľa neho keď sú zahraniční zamestnanci ochotní robiť za 500 eur a Slovák nebude za toľko robiť, tým otvárame ruky veľkým fabrikám, aby povyhadzovali Slovákov a zobrali lacnejších Srbov a Ukrajincov. „Prečo by dvíhali platy Slovákom? Toto je dýka do chrbta Slovákom, ktorí bojujú o zvýšenie platov,“ vyhlásil.

Krajniak upozornil, že Peugeot dáva na platy zamestnancov len tri percentá z tržieb, VW päť percent z tržieb, ale fabriky, ktoré majú rovnako daňové úľavy, ako je SCP Ružomberok a zamestnávajú iba Slovákov, dávajú viac a platy sú vyššie. „Ale tí dávajú na platy sedem percent z tržieb. Keď je to možné v takýchto veľkých fabrikách, prečo by to nebolo možné aj v automobilkách. Pomáhame zvyšovať zisky nadnárodných firiem, ale nepomáhame zvyšovať platy našim zamestnancom. Jaguár sľuboval platy 1 200 eur. Teraz, keď ide ledva zvyšovať zo 650 až 720 eur na približne 900 v hrubom, tak teraz im povolíme doviezť Srbov a Ukrajincov. To je podraz našim občanom,“ zdôraznil Krajniak.