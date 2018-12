Predlžovanie mandátov ústavných sudcov by bolo neprijateľné, tvrdí Remišová

Veronika Remišová

Zdroj: SITA/Braňo Bibel

BRATISLAVA - Ak by sa vládna koalícia skutočne uchýlila k predĺženiu mandátov končiacich ústavných sudcov, bol by to neprijateľný krok vytvárajúci právny chaos a nebezpečný precedens. Myslí si to predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.