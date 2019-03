Zastropovanie dôchodkov zmení generácie! TÍTO poslanci hlasovali za, Smeru pomohli kotlebovci a kollárovci

Viaceré opozičné strany sú presvedčené o tom, že dôchodkový strop z dlhodobého hľadiska poškodí dôchodcov. Proti prijatiu novely ústavného zákona bol celý klub OĽaNO aj SaS. "Ja som konzistentne hovorila, že tento návrh zákona nerieši súčasné problémy. Robert Fico totiž nedokáže riešiť problémy, ktoré majú ťažko pracujúci ľudia teraz, a tak rieši problémy, ktoré Slovensko bude mať o 30 rokov, ale možno to nebude mať nikdy, lebo vek odchodu do dôchodku je naviazaný na dĺžku dožitia," vysvetlila svoj postoj poslankyňa hnutia OĽaNO Veronika Remišová.

Prehľad hlasovania

Takto hlasovali o zákone poslanci Smeru:

SNS a Most-Híd:

Hlasovanie opozičných SaS a OĽaNO:

Hlasovania klubu ĽS-NS a Sme Rodina:

Hlasovanie zvyšných poslancov:

Fico sa poďakoval aj kotlebovcom

Predseda Smeru vyzdvihol schválené zmeny a poďakoval všetkým poslancom parlamentu, ktorí za zastropovanie zahlasovali. „SNS samozrejme, ako koaličnému partnerovi, musím poďakovať aj poslancom z ĽSNS, poslancom z Mostu híd ktorí sa pridali, poslancom zo strany Borisa Kollára Sme rodina a bol tu aj rad poslancov, ktorí sa jasne k tejto téme pridali," uviedol dnes na tlačovej konferencii Fico.

Liberáli hovoria o poškodzovaní ďalších generácií

Opozičná strana SaS zhodnotila, že dôchodkový strop poškodí budúce generácie. "Toto vedia nielen samotní predkladatelia tohto ústavného zákona, vedia to všetci poslanci, ktorí tento zákon podporili," upozornila poslankyňa SaS Jana Kiššová. Zníženie dôchodkov je podľa jej slov uvedené v samotnej doložke vplyvov v dôvodovej správe k tomuto návrhu. "Je to populizmus v tej najrýdzejšej podobe, keď politici vystrašení z pádu vlastných preferencií vyrábajú problémy našim deťom a ich deťom. Toto opatrenie ide proti ľuďom, je zlé," doplnila Kiššová.

Nejednotný Most-híd

Pri hlasovaní sa zdržala väčšina prítomných poslancov Mosta-Híd, za bol len Elemér Jakab, Péter Vörös a Ladislav Balódi. "Neplánovala som to podporiť, lebo sú na to dôvody. Most-Híd je presvedčený o tom, že riešime niečo, čo nie je teraz aktuálne. Nemalo by to byť teraz riešené. Musia byť k tomu prepočty. Nevieme, čo bude o 20 rokov," priblížila poslankyňa Irén Sárközy.

Kollárovci boli tiež za návrh

Hnutie Sme rodina ústavný návrh z dielne Smeru-SD podporilo, pretože bola splnená ich podmienka, aby sa ženám za výchovu dieťaťa znižoval vek odchodu do dôchodku. "Koľko hláv, toľko názorov. Slovensko je schopné utiahnuť takýto zákon. Našou podmienkou bolo, že ženy musia ísť do dôchodku skôr podľa počtu narodených detí. Naše podmienky boli splnené a celý čas hovoríme, že sme za zavedenie dôchodkového veku, lebo súčasný systém je nastavený tak, že mnohí by išli do dôchodku až v 70-ke, čo si myslíme, že nie je dôstojné pre ľudí, ktorí drú celý život," myslí si poslanec Peter Pčolinský.

Podľa SNS sa krajine darí

Návrh podporili aj všetci poslanci koaličnej SNS. "Glorifikácia vyrovnaného štátneho rozpočtu nie je vždy dobrá. Ak sa Slovensku darí, čo sa darí, tak som presvedčená o tom, že by to ľudia mali pocítiť. A kto viac, ak nie dôchodcovia. Zvýši sa kvalita života ľudí na dôchodku. Je rozdiel, keď pôjde človek do dôchodku, ktorý je ešte v lepšom zdraví, ako človek, ktorý je zničený," zdôvodnila svoje hlasovanie poslankyňa SNS Eva Antošová.