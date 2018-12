Bugár: Rozdiel medzi vládou Roberta Fica a Petra Pellegriniho je napríklad v komunikácii

„Došlo k zmene na čele ministerstva vnútra, následne na čele Policajného zboru. Pohli sa ľady. Tí, o ktorých nebolo mysliteľné, že budú vyšetrovaní, dnes sedia vo vyšetrovacej väzbe. Ak niekto nevidí tieto zmeny, tak ich nechce vidieť,“ vyhlásil predseda Mosta-Híd.

Bugár však zásluhy za zmeny nepripisuje Pellegriniho vláde. „Je to aj vďaka tlaku, ktorí sme cítili. Ľudia povedali - dosť. Očakávali riešenie. To bolo hybnou silou zmeny na čele Policajného zboru. Tí, ktorí si mysleli, že všetko môže zostať po starom, zistili, že sa to nedá. Nehovorím, koho je to zásluhou alebo kto bol brzdou. Situácia sa za polrok zmenila,“ povedal s tým, že na jar zavraždili novinára Jána Kuciaka a archeologičku Martinu Kušnírovú a po polroku došlo k pohybom vo veciach, kde to predtým nebolo možné.

Bugár pripomenul, že v minulom volebnom období celá opozícia, teda aj Most-Híd, kritizovali Smer. „Napriek tomu Smer získal vo voľbách toľko hlasov, že určoval, s kým bude vládnuť. Voliči najsilnejšej politickej strany s ňou boli spokojní. Táto spokojnosť vyvoláva v politikoch pocit, že netreba nič meniť. Ak niekto vo voľbách získa veľkú podporu, tak predpokladá, že to, čo robí, robí dobre,“ dodal.