Sulík: Nemyslím, že vznikne sedemčlenná koalícia, voliči rozhodnú rozumnejšie

BRATISLAVA - Líder SaS Richard Sulík si nemyslí, že po najbližších parlamentných voľbách vznikne široká sedemčlenná koalícia, ale že voliči rozhodnú rozumnejšie, ako poslať všetky strany z celého spektra do parlamentu. Povedal to v rozhovore.

"Po voľbách uvidíme, koľko tam bude strán, aké sú možné koalície, a potom začnú vyjednávania. Dôležité je urobiť dobré dohody a rádovo dôležitejšie je ich dodržiavať. To bol problém našej koalície z roku 2010. Ja som urobil množstvo kompromisov, len aby tá dohoda vznikla v nádeji, že ak bude existovať, bude sa aj dodržiavať. A to sa nestalo," pripomenul.

Stále platí, že SaS nechce spolupracovať so Smerom-SD, SNS a ĽSNS. "Myslím si, že tento počet je konečný. Ale zároveň treba povedať, že nie sú nám všetci partneri rovnako milí a blízki. S niektorými by sme spolupracovali radšej, s inými menej. Ale nemá zmysel ďalších vylučovať," povedal.

Či sa Most-Híd v súčasnej koalícii osvedčil, musia podľa Sulíka posúdiť voliči. "Je to jeden z možných partnerov a dúfam, že ich bude na výber viacero. To ale budeme riešiť až po voľbách. Do volieb budeme riešiť, aby SaS mala čím lepší výsledok. A čím lepší bude, o to menej koaličných partnerov budeme potrebovať," konštatoval.

Na margo nárastu nových strán Progresívne Slovensko a Spolu po komunálnych voľbách uviedol, že konkurencia oživuje, čo je dobré. "Aspoň nezaspíme na vavrínoch. Ja som si pozeral aj ich ponuku voličom a som presvedčený, že tá naša je oveľa solídnejšia a lepšie vypracovaná," zdôraznil. Skutočnosť, že založenie politickej strany avizuje aj exminister zdravotníctva a vnútra Tomáš Drucker, Sulíka príliš neprekvapila.

"Ja som sa s ním rozprával na vianočnom večierku jedného denníka a nepovedal mi to síce takto priamo, ale hovoril veľmi tajuplne. Čo je ale dôležité a pekné na demokracii, je to, že každý si môže založiť stranu a relatívne jednoducho. Otázka je, ktorých voličov bude Drucker oslovovať. Ak pôjde po voličoch Smeru-SD, tam si myslím, že veľký potenciál má, lebo táto strana je v úpadku a utekajú z nej všetci použiteľní ľudia," odkázal.

Sulík ešte v apríli avizoval, že SaS v novembri na programovej konferencii predstaví tieňovú vládu, čo sa napokon nestalo. "Rozhodli sme sa ísť trochu inou cestou. Predstavili sme tím, ktorý má na starosti našich osem reformných diel a s viacerými z nich rátam ako s ministrami. V tomto momente teda tieňovú vládu nejdeme predstavovať, ale nevylučujem to," uzavrel.