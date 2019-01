Sulík: Neotáčame, liberálna zložka v našom programe je dôležitá

BRATISLAVA - Liberálna zložka v programe SaS je bezpochyby dôležitá, aj keď jej strana nedáva v každých voľbách rovnakú komunikačnú váhu. V rozhovore to priznal líder strany Richard Sulík.

Posledný rok bola tímlíderkou strany pre osobné slobody Natália Blahová, ktorá v tejto pozícii nahradila Juraja Drobu. Na otázku, či ju bolo dostatočne pri týchto témach počuť a koľko tlačových konferencií strana k osobným slobodám zorganizovala, Sulík odvetil, že je to aj tým, že Blahová je aj predsedníčkou poslaneckého klubu, pričom z tejto pozície ju počuť omnoho viac.

"V roku 2010 sme to postavili práve na osobných slobodách, v roku 2012 sme bojovali o záchranu, v roku 2016 bol náš hlavný ťahúň súbor ekonomických riešení. V roku 2020 to bude jasná vízia, čo s krajinou," ozrejmil Sulík.

Hlavné posolstvo k voličom podľa jeho slov je, že ak SaS prevezme zodpovednosť za túto krajinu, tak sa to tu nezosype. "Práve naopak, bude to fungovať omnoho lepšie. Aj keď tie osobné slobody nekomunikujeme v každých voľbách rovnako intenzívne, máme ich v našom programe a ak bude možnosť niečo z toho realizovať, rozhodne to urobíme. Neotáčame," dodal.